הרמטכ"ל אייל זמיר אישר מוקדם יותר היום (ראשון) את תוכנית צה"ל לכיבוש העיר עזה. על פי הערכות במערכת הביטחון, המבצע ברצועה ימשך לכל הפחות - בארבעה החודשים הקרובים, כך דווח בכאן חדשות.

המשימה הראשונה תהיה לפנות מהעיר אוכלוסייה שמונה כמיליון אזרחים. לצורך כך צה"ל נערך להביא את כל החטיבות הסדירות. על פי הדיווח של יוסי יהושע ב-ynet, המשמעות היא, כי למעלה ממאה אלף חיילי מילואים יגוייסו על מנת להשלים את סדר הכוחות הצה"לי הנדרש. כיום יש כבר כ-74 אלף מילואימניקים, כך שיהיה צורך בגיוס של עשרות אלפים נוספים.

כיבוש עזה - כך זה יראה:

ישראל תבנה ברצועה מתחמים הומניטריים עם תשתיות כמו אוהלים, מזון, מים וחפק"י רפואה בדרום רצועת עזה. צה"ל יחל בעוד כשבועיים, לפנות את האוכלוסיה העזתית - מהעיר עזה. בתחילת המבצע, יחלו בצה"ל לכתר את העיר עזה - תוך המשך פינוי האוכלוסיה מהמקום.

לאחר מכן יחל השלב העצים, בו צה"ל יכבוש את העיר עזה, התוכנית תתקדם לאט, לאט, ובצורה מדורגת, כאשר במקביל חיל האוויר יאגף ויתקוף בתוך העיר עזה.

מוקדם יותר דיווחנו כי בשל "הגברת התקיפות והמצור על העיר עזה", ארגוני הטרור הפלסטינים בוחנים תוכנית לפיה יועברו חטופים לעיר עזה - כדי להפעיל לחץ על ישראל ולקשור בין גורל החטופים החיים לבין החלטת ממשלת ישראל לכבוש את הרצועה. כך דווח היום (ראשון) בעיתון הלונדוני שבבעלות סעודית "א-שרק אל-אווסט" מפי מקורות מחמאס.

לטענת המקורות, מתחילת המלחמה ארגוני הטרור "שמרו על חיי החטופים" ככל שאפשר על מנת לשחררם בתמורה לאסירים פלסטינים ובתמורה להפסקת המלחמה. אולם בשל ההתפתחויות, עשויה להתקבל החלטה חדשה שתעביר מסר ברור לפיו חיי הפלסטינים ורכושם תלוי בחיי החטופים, כך לדברי מקורות אלו.

אחד המקורות הסביר זאת לעיתון: "אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים לנוכח המשך הפשעים הישראלים הללו נגד העם שלנו ולנוכח הניסיון לגרש אותם שוב מאזורי מגוריהם בכדי להשתלט על העיר עזה וצפונה ובכדי לכפות מציאות חדשה על עתידם".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר ברצועת עזה ואמר כי "בקרוב נצא לשלב הבא של מבצע 'מרכבות גדעון', במסגרתו נמשיך להעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה עד להכרעתו".

הרמטכ"ל אמר שהמבצע "עמד ביעדיו, חמאס לא מחזיק כיום באותן יכולות שהיו לו לפני המבצע, פגענו בו קשות. על צה"ל מוטלת החובה המוסרית להחזיר את החטופים הביתה, חיים וחללים כאחד".