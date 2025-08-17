כיכר השבת
דיווח דרמטי: התוכנית האכזרית של החמאס לדחות את המבצע לכיבוש העיר עזה

ברקע ההכנות בישראל לכיבוש עזה ומיטוט שלטון חמאס שם, מקורות בחמאס מסרו היום כי הם בוחנים תוכנית לפיה יועברו חטופים לעיר עזה - כדי להפעיל לחץ על ישראל ולקשור בין גורל החטופים החיים לבין החלטת ישראל לכבוש את הרצועה (חדשות)

טל שהם במנהרת הטרור בעזה עם עומר, אביתר וגיא (צילום: מתוך סרטון חמאס)

בשל "הגברת התקיפות והמצור על העיר עזה", ארגוני הטרור הפלסטינים בוחנים תוכנית לפיה יועברו חטופים לעיר עזה - כדי להפעיל לחץ על ישראל ולקשור בין גורל החטופים החיים לבין החלטת ממשלת ישראל לכבוש את הרצועה. כך דווח היום (ראשון) בעיתון הלונדוני שבבעלות סעודית "א-שרק אל-אווסט" מפי מקורות מ.

לטענת המקורות, מתחילת המלחמה ארגוני הטרור "שמרו על חיי החטופים" ככל שאפשר על מנת לשחררם בתמורה לאסירים פלסטינים ובתמורה להפסקת המלחמה. אולם בשל ההתפתחויות, עשויה להתקבל החלטה חדשה שתעביר מסר ברור לפיו חיי הפלסטינים ורכושם תלוי בחיי החטופים, כך לדברי מקורות אלו.

אחד המקורות הסביר זאת לעיתון: "אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים לנוכח המשך הפשעים הישראלים הללו נגד העם שלנו ולנוכח הניסיון לגרש אותם שוב מאזורי מגוריהם בכדי להשתלט על וצפונה ובכדי לכפות מציאות חדשה על עתידם".

בנוסף, המקורות בחמאס הדגישו כי אם אכן תתקבל החלטה להעביר חלק מהחטופים או להחזיק אותם בעיר עזה יוענק לשובים, אם יחושו בסכנה, חופש פעולה לרצוח את החטופים כדי לא לאפשר לשום כוח ישראלי לשחררם.

עוד הבהירו המקורות כי לא נידונה הצעה להעברת החטופים לאזור אחר אליו צה"ל נכנס כמו למשל העיר ח'אן יונס, מפני שלשיטתם התוכנית של ישראל לגבי העיר עזה מהווה את הסכנה הגדולה ביותר שכן מטרתה היא לגרש את תושבי העיר ולהישאר בה לשנים ארוכות מבלי להשאיר שם פלסטיני אחד. המקורות ציינו כי בשל כך ארגוני הטרור העזתים "נחושים להכשיל תוכנית זו בכל מחיר".

