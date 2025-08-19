הילד הקדוש אהרן טוביה שמחה הי"ד ( צילום: באדיבות )

צה"ל הודיע על כוונתו להרוס את ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה. הודעת מפקד פיקוד המרכז, כללה להחרים ולהרוס את הדירה בה התגורר המחבל. הודעה זו מגיעה יותר מחצי שנה לאחר הפיגוע הקטלני שביצע מסאלמה.