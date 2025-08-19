כיכר השבת
אחרי יותר מחצי שנה

צה"ל הודיע על הריסת בית המחבל שרצח את הילד הקדוש אהרן טוביה שמחה הי"ד

צה"ל הודיע על כוונתו להרוס את בית המחבל תאבת מוחמד מסאלמה | המחבל רצח את הילד יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד בפיגוע ירי בצומת אל-חאדר ופצע אזרחים נוספים (חדשות צבא)

הילד הקדוש אהרן טוביה שמחה הי"ד (צילום: באדיבות )

צה"ל הודיע על כוונתו להרוס את ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה. הודעת מפקד פיקוד המרכז, כללה להחרים ולהרוס את הדירה בה התגורר המחבל. הודעה זו מגיעה יותר מחצי שנה לאחר הפיגוע הקטלני שביצע מסאלמה.

המחבל מסאלמה, יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי החמור בצומת אל-חאדר שבחטיבת עציון ב-11 בדצמבר 2024. הפיגוע אירע סמוך לשעה 23:40 בכביש המנהרות הסמוך לביתר עילית. המחבלים פתחו בירי מסיבי לעבר אוטובוס אזרחי ישראלי שזיהו, כאשר 23 קליעים פגעו באוטובוס.

כתוצאה מהירי, נרצח הילד הקדוש יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, בן ה-12. יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד היה בנו של הגאון רבי זושא שמחה, ראש הישיבה הכלל חסידית בביתר עילית. משפחתו, תושבי ירושלים, הייתה בדרכה חזרה משמחת שבע ברכות משפחתית כשנקלעה לאש התופת.

בפיגוע נפצעו שלושה אזרחים נוספים; אישה כבת 40 נפצעה מירי בגפיים ומצבה הוגדר בינוני, ושני נוסעים נוספים נפצעו באורח קל, חלקם משברי זכוכיות. צוותי רפואה של מד"א ואיחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו את הנפגעים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים.

מיד לאחר הפיגוע, המחבל נמלט מהזירה, וכוחות הביטחון פתחו במרדף נרחב שכלל פריסת חסימות וכיתור בית לחם. בפברואר האחרון, הוגש כתב אישום נגד ארבעה מעורבים בפיגוע, כולל המחבל מסאלמה. יצוין כי ביתו של מחבל נוסף שהיה מעורב בפיגוע, עז אלדין מלוח, כבר נהרס לפני כחודשיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר