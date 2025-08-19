צה"ל הודיע על כוונתו להרוס את ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה. הודעת מפקד פיקוד המרכז, כללה להחרים ולהרוס את הדירה בה התגורר המחבל. הודעה זו מגיעה יותר מחצי שנה לאחר הפיגוע הקטלני שביצע מסאלמה.
המחבל מסאלמה, יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי החמור בצומת אל-חאדר שבחטיבת עציון ב-11 בדצמבר 2024. הפיגוע אירע סמוך לשעה 23:40 בכביש המנהרות הסמוך לביתר עילית. המחבלים פתחו בירי מסיבי לעבר אוטובוס אזרחי ישראלי שזיהו, כאשר 23 קליעים פגעו באוטובוס.
כתוצאה מהירי, נרצח הילד הקדוש יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, בן ה-12. יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד היה בנו של הגאון רבי זושא שמחה, ראש הישיבה הכלל חסידית בביתר עילית. משפחתו, תושבי ירושלים, הייתה בדרכה חזרה משמחת שבע ברכות משפחתית כשנקלעה לאש התופת.
בפיגוע נפצעו שלושה אזרחים נוספים; אישה כבת 40 נפצעה מירי בגפיים ומצבה הוגדר בינוני, ושני נוסעים נוספים נפצעו באורח קל, חלקם משברי זכוכיות. צוותי רפואה של מד"א ואיחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו את הנפגעים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים.
מיד לאחר הפיגוע, המחבל נמלט מהזירה, וכוחות הביטחון פתחו במרדף נרחב שכלל פריסת חסימות וכיתור בית לחם. בפברואר האחרון, הוגש כתב אישום נגד ארבעה מעורבים בפיגוע, כולל המחבל מסאלמה. יצוין כי ביתו של מחבל נוסף שהיה מעורב בפיגוע, עז אלדין מלוח, כבר נהרס לפני כחודשיים.
