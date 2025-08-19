חקירת המבקר עולה שלב: הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ואלוף פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן מקבלים לאחרונה יעוץ וייצוג משפטי, ברקע העליה בשלבי החקירה של מבקר המדינה בכל הנוגע לטבח השבעה באוקטובר.

על פי הדיווח של העיתונאי אבישי גרינצייג שפרסם את הסיפור, הרמטכ"ל לשעבר הלוי מייוצג על ידי עו״ד איל רוזובסקי, הפועל מטעם הסנגוריה הצבאית. ובנוסף גגם פינקלמן מיוצג על ידי גורמים נוספים מהסנגוריה.

גרנצייג עצמו כתב בחשבון הטלגרם שלו כי "לדעתי מן הראוי לציין שהשניים בחרו להיות מיוצגים ולהיוועץ רק לאחר פרישתם מהתפקיד, בניגוד לאלופים אחרים כמו אהרן חליוה למשל שנועץ בעו״ד סמוך לאחר פרוץ המלחמה".

בסנגוריה הצבאית הגיבו לדיווח: "הסניגוריה אחראית על פי דין על ההגנה המשפטית על משרתי צה״ל בהליכים מסוגים שונים, לרבות הליכי ביקורת, מוסדות חקירה ובדיקה ציבוריים, הליכים פלילייים והליכים נילווים להם, ועוד" בנוסף נאמר כי "הסניגוריה הצבאית לא מגיבה על שאלות פרטניות בדבר זהות הקצינים שלהם ניתן ייעוץ, מחמת חיסיון, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר".

כשהם מוסיפים כי "הייצוג ניתן על ידי סנגורים המשרתים בשירות סדיר או במסגרת שירות מילואים פעיל".