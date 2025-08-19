כיכר השבת
כשלי ה-7 לאוקטובר

חקירת המבקר: זה הצעד של הרצי הלוי והאלוף שהאזור הדרומי "היה באחריותו"

הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ואלוף הפיקוד הדרומי לשעבר - ירון פינקלמן, החלו בתקופה האחרונה לקבל הכוונה וייעוץ משפטי | הרקע: עליית מדרגה בחקירת מבקר המדינה, בכל הנוגע לכשלי טבח שמחת תורה (חדשות)

מחבלי החמאס במתקפה בשבת שמחת תורה ( Abed Rahim Khatib/Flash90 )

חקירת המבקר עולה שלב: הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ואלוף פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן מקבלים לאחרונה יעוץ וייצוג משפטי, ברקע העליה בשלבי החקירה של מבקר המדינה בכל הנוגע לטבח השבעה באוקטובר.

על פי הדיווח של העיתונאי אבישי גרינצייג שפרסם את הסיפור, הרמטכ"ל לשעבר הלוי מייוצג על ידי עו״ד איל רוזובסקי, הפועל מטעם הסנגוריה הצבאית. ובנוסף גגם פינקלמן מיוצג על ידי גורמים נוספים מהסנגוריה.

גרנצייג עצמו כתב בחשבון הטלגרם שלו כי "לדעתי מן הראוי לציין שהשניים בחרו להיות מיוצגים ולהיוועץ רק לאחר פרישתם מהתפקיד, בניגוד לאלופים אחרים כמו אהרן חליוה למשל שנועץ בעו״ד סמוך לאחר פרוץ המלחמה".

בסנגוריה הצבאית הגיבו לדיווח: "הסניגוריה אחראית על פי דין על ההגנה המשפטית על משרתי צה״ל בהליכים מסוגים שונים, לרבות הליכי ביקורת, מוסדות חקירה ובדיקה ציבוריים, הליכים פלילייים והליכים נילווים להם, ועוד" בנוסף נאמר כי "הסניגוריה הצבאית לא מגיבה על שאלות פרטניות בדבר זהות הקצינים שלהם ניתן ייעוץ, מחמת חיסיון, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר".

כשהם מוסיפים כי "הייצוג ניתן על ידי סנגורים המשרתים בשירות סדיר או במסגרת שירות מילואים פעיל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר