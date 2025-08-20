קצב הייצור של טנקי המרכבה ונגמ"שי הנמר והאיתן - יואץ

( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

שר הביטחון, ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הביאו לאישור ועדת השרים להצטיידות את התכנית, שתאפשר להרחיב ולהאיץ את ייצור הרק"ם (רכב קרבי משוריין. ב"נ) בעוד עשרות רבות של טנקים ונגמ"שים.

את פרויקט האצת הרק"ם מובילה מנהלת המרכבה והרק״ם (מנת״ק) במשרד הביטחון, בשיתוף עם מנהל הרכש הביטחוני, אגף התכנון, זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל. במסגרת תכנית ההאצה, משרד הביטחון יפעל להגדלת סדרי הכוח של הרק״ם תוך הגברת קצב ייצור טנקי ה'מרכבה ברק', את נגמ״ש הנמר ואת הנגמ"ש הגלגלי 'האיתן', כולל גרסת איתן עם צריח 30 מ״מ.

תכנית האצת הרק"ם כוללת הרחבה של תשתיות הייצור בתעשיות רבות ברחבי הארץ, שרבות מהן ממוקמות בפריפריה וכן תכלול את הרחבת תשתית הייצור במפעל המרכבה והרק״ם שבמרכז השיקום והאחזקה (מש״א). זאת כחלק מאסטרטגיית מנכ״ל משרד הביטחון להרחיב את בסיס הייצור הביטחוני ישראלי. התכנית צפויה להרחיב גם את מעגל ספקי מנה״ר, כדי לתמוך בצרכי הייצור הגדלים.

ההחלטה להצטייד בטנקים ונגמ״שים נוספים מפיתוח ישראלי היא תוצאה ישירה של הצלחת הרק״ם המתקדם בלחימה וחלק ממהלך רחב לחיזוק יכולות התמרון של צה"ל, עם כלים שצברו למעלה ממיליון קילומטרים של נסיעה מבצעית מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל'.

פרויקט האצת הרק"ם יועבר כעת לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון בכנסת, ולאחר אישורה יוכל משרד הביטחון להתקדם לחתימה על עסקאות רכש עם עשרות תעשיות בהיקף של מיליארדי ש"ח.

שר הביטחון, ישראל כ״ץ: ״מלחמת חרבות ברזל הוכיחה עד כמה חיוניים טנקי המרכבה ונגמ״שי הנמר והאיתן להצלחת התמרון הקרקעי של צה״ל. פרויקט האצת הרק״מ שאישרנו היום, בהיקף של מעל 5 מיליארד ש״ח, הוא החלטה אסטרטגית שמבטיחה את המשך עליונותו של צה״ל ואת היכולת להכריע בכל זירה.

"הפרויקט יחזק לא רק את הכוח הלוחם של צה״ל, אלא גם את מאות התעשיות הביטחוניות ברחבי הארץ, רבות מהן בפריפריה – ויבטא את השותפות שבין הביטחון הלאומי לבין הצמיחה הכלכלית. לא נתפשר על ביטחון ישראל – ונמשיך להשקיע בכוח הלוחם שלנו כדי להבטיח את עתיד המדינה".

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: "במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״ הוכיח צי הרק"מ המתקדם של צה"ל את חשיבותו המכרעת לתמרון. הישגי המרכבה, הנמר והאיתן בשדה הקרב הם בקנה מידה עולמי. האצת ייצור הרק״ם היא חלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לתמיכה בצרכי צה"ל במערכה הנוכחית ולשיפור המוכנות לקראת עשור ביטחוני עצים. לצד זאת, אנחנו ממשיכים כל העת לשדרג את יכולות הכלים ולפתח את הדורות הבאים של הרק"ם המתקדם לצה"ל״.