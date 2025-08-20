זוהי עסקת הענק של ישראל וארה"ב "בעבור שני המתדלקים הנוספים" 

תוספת לחיזוק האוויר של ישראל: מנכ״ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הנחה את משלחת הרכש של המשרד בארה״ב לחתום על החוזה מול הממשל האמריקני, לאחר אישור העסקה אמש בועדת השרים להצטיידות.
מדובר בעסקת המשך לרכש שני מטוסי תדלוק מתקדמים, בנוסף לארבעה שנרכשו מדגם KC-46. בכך יורחב לשישה צי המתדלקים החדשים של צה״ל. המטוסים החדשים יצוידו במערכות ישראליות ויותאמו לדרישות המבצעיות של חיל האוויר.
בהודעת משרד הביטחון נאמר כי "היקף העסקה נאמד בכחצי מיליארד דולר והיא ממומנת מכספי הסיוע האמריקני. מדובר באבן דרך משמעותית במהלך התעצמות רחב היקף למעגל שלישי ורביעי, שמשרד הביטחון מנהל עבור צה״ל".
מנכ”ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אמיר ברעם התייחס להחלטה ואמר כי ״המתדלקים החמישי והשישי יחזקו את חיל האוויר - הזרוע האסטרטגית הארוכה של צה״ל - בכדי להגיע בעוצמה ובהיקפים גדולים יותר למרחבים רחוקים מאוד. נמשיך לפעול יחד כדי לחזק את צה״ל במערכה הנוכחית ולקראת אתגרי עתיד״.
