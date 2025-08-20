זוהי עסקת הענק של ישראל וארה"ב "בעבור שני המתדלקים הנוספים" 

העסקה בין משרד הביטחון, לארה"ב ( צילום: חברת בואינג )

תוספת לחיזוק האוויר של ישראל: מנכ״ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הנחה את משלחת הרכש של המשרד בארה״ב לחתום על החוזה מול הממשל האמריקני, לאחר אישור העסקה אמש בועדת השרים להצטיידות.