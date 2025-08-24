כיכר השבת
תיעוד מג׳באליה: צוות הקרב של חטיבה 401 בלחימה בצפון רצועת עזה

כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162, חזרו להילחם במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה | צפו בתיעוד (צבא)

פעילות כוחות חטיבה 401 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בימים האחרונים חזרו כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162, להילחם במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת .

לפי , הכוחות פועלים על מנת להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של . הלוחמים משמידים תשתיות טרור בעל ובתת קרקע, מחסלים מחבלים ומחזקים את השליטה המבצעית במרחב.

פעילות הכוחות מאפשרת את הרחבת הלחימה לאיזורים נוספים ומונעת ממחבלי חמאס לשוב ולפעול באיזורים אלו.

עד כה, הכוחות איתרו תוואי תת-קרקעי, חיסלו מחבלים והשמידו מבנה צבאי, אשר שימש את מחבלי חמאס לתכנון ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

