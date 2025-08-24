פעילות כוחות חטיבה 401 בצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

בימים האחרונים חזרו כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162, להילחם במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה.

לפי צה"ל, הכוחות פועלים על מנת להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס. הלוחמים משמידים תשתיות טרור בעל ובתת קרקע, מחסלים מחבלים ומחזקים את השליטה המבצעית במרחב.

פעילות הכוחות מאפשרת את הרחבת הלחימה לאיזורים נוספים ומונעת ממחבלי חמאס לשוב ולפעול באיזורים אלו. עד כה, הכוחות איתרו תוואי תת-קרקעי, חיסלו מחבלים והשמידו מבנה צבאי, אשר שימש את מחבלי חמאס לתכנון ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

