בתימן מסכמים נפגעים: 6 מחוסלים ועשרות פצועים בתקיפה הישראלית

שעות לאחר התקיפה הישראלית במרכז צנעא, משרד הבריאות של החות'ים עדכן הלילה (בין ראשון לשני) כי שישה בני אדם נהרגו בתקיפה וציין כי 86 בני אדם נפצעו. התקיפות בוצעו במסגרת מבצע "נווה צדק", וכללו תקיפה נרחבת של מוקדים אסטרטגיים של ארגון הטרור החות'י.

בין המטרות שהותקפו היו מתחם צבאי שבו שוכן ארמון הנשיאות המשמש את מנהיג החות'ים עבד אל-מאלכ אל-חות'י, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק ששימשו לפעילות הארגון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פקד אמש את בור חיל האוויר בקריה בזמן התקיפה בתימן, יחד עם הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר ושר הביטחון. "משטר הטרור החות'י לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל.

אני רוצה לברך את הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר ואת טייסינו על ביצוע מושלם. כל המטוסים שלנו חזרו לשטחינו. מי שתוקף אותנו - אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו - אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל", אמר נתניהו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "צה"ל השמיד את ארמון הנשיאות, תקף מאגרי דלק ותחנות כוח וחשמל. היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה ובהמשך - תהיה גם מכת בכורות".