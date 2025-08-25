כיכר השבת
מבצע "נווה צדק"

בתימן מסכמים נפגעים: 6 מחוסלים ועשרות פצועים בתקיפה הישראלית

שעות לאחר התקיפה הישראלית לאור יום במרכז צנעא, משרד הבריאות של החות'ים עדכן הלילה כי שישה בני אדם נהרגו בתקיפה וציין כי 86 בני אדם נפצעו | בין המטרות שהותקפו היו מתחם צבאי שבו שוכן ארמון הנשיאות המשמש את מנהיג החות'ים, תחנות כוח ואתר אחסון דלק ששימשו את הארגון (צבא)

2תגובות
התקיפות אמש בבירת תימן (צילום: לפי סעיף 27א)

שעות לאחר התקיפה הישראלית במרכז , משרד הבריאות של עדכן הלילה (בין ראשון לשני) כי שישה בני אדם נהרגו בתקיפה וציין כי 86 בני אדם נפצעו. התקיפות בוצעו במסגרת מבצע "נווה צדק", וכללו תקיפה נרחבת של מוקדים אסטרטגיים של ארגון הטרור החות'י.

בין המטרות שהותקפו היו מתחם צבאי שבו שוכן ארמון הנשיאות המשמש את מנהיג החות'ים עבד אל-מאלכ אל-חות'י, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק ששימשו לפעילות הארגון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פקד אמש את בור חיל האוויר בקריה בזמן התקיפה בתימן, יחד עם הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר ושר הביטחון. "משטר הטרור החות'י לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל.

אני רוצה לברך את הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר ואת טייסינו על ביצוע מושלם. כל המטוסים שלנו חזרו לשטחינו. מי שתוקף אותנו - אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו - אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל", אמר נתניהו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "צה"ל השמיד את ארמון הנשיאות, תקף מאגרי דלק ותחנות כוח וחשמל. היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה ובהמשך - תהיה גם מכת בכורות".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אם מגיבים בטפטופים, גם הטפטופים מתימן לא יפסקו, זה ממש עלוב, צריכים להגיב ברמה שתשתק את כל ארץ תימן
אדיר
1
לא אירא רע כי אתה עמדי ולא חלילה מפני הכוחי ועוצם ידי...
אברך בן תורה מבני ברק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר