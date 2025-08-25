"חיפשו ביסודיות" ד"ש ישראלי: כוח צה"ל תלה כרוז אזהרה על מפעל לבנוני המסייע לחיזבאללה בלבנון מדווחים הבוקר כי כוח צה"ל נכנס למפעל בדרום המדינה, ערך חיפוש יסודי במקום והשאיר הודעת אזהרה על הדלת עבור בעל המפעל | לפי הדיווחים, כך נכתב בהודעה: "חלק מהאנשים שאתה עובד איתם חשודים בקשר לחיזבאללה. היזהר" (צבא)