ד"ש ישראלי: כוח צה"ל תלה כרוז אזהרה על מפעל לבנוני המסייע לחיזבאללה

בלבנון מדווחים הבוקר כי כוח צה"ל נכנס למפעל בדרום המדינה, ערך חיפוש יסודי במקום והשאיר הודעת אזהרה על הדלת עבור בעל המפעל |  לפי הדיווחים, כך נכתב בהודעה: "חלק מהאנשים שאתה עובד איתם חשודים בקשר לחיזבאללה. היזהר" (צבא)

האזהרה על דלת המפעל (צילום: רשתות לבנוניות)

בלבנון מדווחים הבוקר (שני) כי כוח נכנס למפעל באזור הכביש שבין היישובים מרכבא ועדיסה בדרום המדינה, ערך חיפוש יסודי במקום והשאיר הודעת אזהרה על הדלת עבור בעל המפעל.

לפי הדיווחים, כך נכתב בהודעה: "חלק מהאנשים שאתה עובד איתם חשודים בקשר ל. היזהר". בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם ארגון הטרור, ציינו כי מדובר ב"מפעל אבן".

לפי חלק מהדיווחים, כחלק מפעילות הכוח במפעל, נרשמה "חבלה" במספר אזורים במפעל, מלבד פרסום הכרוזים המאיימים.

האזהרות בתוך המפעל (צילום: רשתות לבנוניות)

במקביל, הערוץ SyriaTV דיווח כי צה"ל פעל בכפרים ג'באתה אל-חשב, עין אל-עבד, מנשית סוויסה ובאזור תל אל-אחמר שבקוניטרה הסמוכה לגבול עם ישראל. לפי הדיווח, בחלק מהכפרים נערכו חיפושים בבתים.

