דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס הערב (שני) לתקיפה של צה"ל על בית החולים 'נאצר' בחאון יונס שברצועת עזה, בה נהרגו אזרחים ועיתונאים.

"מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו באזור בית החולים נאצר בחאן יונס", אמר דובר צה"ל וציין כי "אנו מודעים לדיווחים על פגיעה באזרחים, כולל בעיתונאים".

דובר צה"ל ביקש "להבהיר כבר מההתחלה – צה"ל אינו מתכוון לפגוע באזרחים. צה"ל עושה כל מאמץ לצמצם את הפגיעה באזרחים, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו. כל אירוע שמעורר חשש בנושא זה מטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל".

הוא הוסיף והסביר כי "אנו פועלים במציאות מורכבת ביותר. מחבלי חמאס עושים שימוש מכוון בתשתיות אזרחיות, כולל בתי חולים, כמגן. הם אף פעלו מתוך בית החולים נאסר עצמו. חמאס הוא שפתח במלחמה הזאת, יצר תנאי לחימה בלתי אפשריים – ומונע את סיומה בכך שהוא עדיין מחזיק 50 חטופים.

"עם זאת, כצבא מקצועי, המחויב לדין הבינלאומי, אנו מחויבים לחקור את פעולותינו באופן יסודי ומקצועי. הרמטכ"ל הנחה לקיים תחקיר מיידי - כדי להבין את נסיבות האירוע וכיצד זה קרה.

"דיווח מאזור לחימה פעיל כרוך בסיכון עצום, במיוחד במלחמה מול ארגון טרור כמו חמאס, שמסתתר בציניות מאחורי האוכלוסייה האזרחית. כפי שתמיד עשינו, נציג את ממצאינו בשקיפות מרבית. אנו מצרים על כל פגיעה בחפים מפשע, וממשיכים להיות מחויבים להילחם בחמאס – תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים".

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ישראל מצטערת מאוד על התאונה הטרגית שאירעה היום בבית החולים נאצר בעזה. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוות רפואי וכל האזרחים. רשויות הצבא עורכות חקירה יסודית.

"מלחמתנו היא נגד מחבלי חמאס. מטרותינו הצודקות הן להביס את חמאס ולהחזיר את בני הערובה הביתה".