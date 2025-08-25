כיכר השבת
באמצעות רחפן מתאבד

דיווחים בעזה: צה״ל חיסל 14 מחבלים בבית חולים בחאן יונס, בהם 4 ״עיתונאים״

בעזה מדווחים הבוקר כי צה״ל תקף בבית החולים נאצר בחאן יונס, וחיסל 14 מחבלים - ביניהם 4 "עיתונאים" מוכרים, בהם צלם שהועסק ע"י סוכנות הידיעות רויטרס | לפי משרד הבריאות, צה"ל הפציץ פעמיים באותה נקודה בקומה הרביעית של בית החולים | צה"ל טרם התייחס לדיווחים (חדשות)

1תגובות
זירת התקיפה (צילום: רשתות פלסטיניות)

משרד הבריאות של ב דיווח הבוקר (שני) כי לפחות שמונה בני אדם נהרגו בתקיפה בבית החולים נאסר שבחאן יונס, שבה לפי הדיווחים נהרג הצלם חוסאם מסרי שהועסק על-ידי סוכנות הידיעות "רויטרס".

במקביל, ברצועה דיווחו כי בתקיפה נהרג גם הצלם מוחמד סלאמה, שהועסק על-ידי רשת "אל-ג'זירה" הקטארית. בנוסף דווח כי בתקיפה נהרגה גם העיתונאית מרים אבו דקה וגם העיתונאי מועאז אבו טה.

לפי משרד הבריאות, צה"ל הפציץ פעמיים באותה נקודה בקומה הרביעית של בית החולים. צה"ל טרם התייחס לדיווחים.

הפלסטינים דיווחו כי רחפן מתאבד התפוצץ על המדרגות החיצוניות בקומה העליונה של בניין יאסין, בו נמצא חדר המיון של בית החולים. ולאחר התקיפה הראשונה של הרחפן המתאבד הגיע צוות לחלץ את הנפגעים ואז הותקף המקום בשנית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

1
כולם, כמובן, ילדים ועתונאים!
נפתלי

