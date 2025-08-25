משרד הבריאות של חמאס בעזה דיווח הבוקר (שני) כי לפחות שמונה בני אדם נהרגו בתקיפה בבית החולים נאסר שבחאן יונס, שבה לפי הדיווחים נהרג הצלם חוסאם מסרי שהועסק על-ידי סוכנות הידיעות "רויטרס".

במקביל, ברצועה דיווחו כי בתקיפה נהרג גם הצלם מוחמד סלאמה, שהועסק על-ידי רשת "אל-ג'זירה" הקטארית. בנוסף דווח כי בתקיפה נהרגה גם העיתונאית מרים אבו דקה וגם העיתונאי מועאז אבו טה.

לפי משרד הבריאות, צה"ל הפציץ פעמיים באותה נקודה בקומה הרביעית של בית החולים. צה"ל טרם התייחס לדיווחים.

הפלסטינים דיווחו כי רחפן מתאבד התפוצץ על המדרגות החיצוניות בקומה העליונה של בניין יאסין, בו נמצא חדר המיון של בית החולים. ולאחר התקיפה הראשונה של הרחפן המתאבד הגיע צוות לחלץ את הנפגעים ואז הותקף המקום בשנית.