"הורה על פתיחת חקירה מיידית" | זו ההודעה החריגה של דובר צה"ל

זירת הפגיעה היום בעזה ( צילום: רשתות ערביות )

כוחות צה"ל תקפו מוקדם יותר היום (שני) במרחב בית החולים נאצר בחאן יונס, במהלך התקיפה חוסלו מספר רב של מחבלים וכעת דובר צה"ל עדכן, כי הרמטכ"ל הורה לפתוח בחקירה מיידית.

"הרמטכ"ל הנחה על קיום תחקיר ראשוני בהקדם", נאמר בהודעה החריגה של דובר צה"ל: "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו". משרד הבריאות של חמאס בעזה דיווח הבוקר כי לפחות שמונה בני אדם נהרגו בתקיפה בבית החולים נאסר שבחאן יונס, שבה לפי הדיווחים נהרג הצלם חוסאם מסרי שהועסק על-ידי סוכנות הידיעות "רויטרס".

זירת התקיפה ( צילום: רשתות פלסטיניות )

במקביל, ברצועה דיווחו כי בתקיפה נהרג גם הצלם מוחמד סלאמה, שהועסק על-ידי רשת "אל-ג'זירה" הקטארית. בנוסף דווח כי בתקיפה נהרגה גם העיתונאית מרים אבו דקה וגם העיתונאי מועאז אבו טה.

לפי משרד הבריאות, צה"ל הפציץ פעמיים באותה נקודה בקומה הרביעית של בית החולים. צה"ל טרם התייחס לדיווחים.

הפלסטינים דיווחו כי רחפן מתאבד התפוצץ על המדרגות החיצוניות בקומה העליונה של בניין יאסין, בו נמצא חדר המיון של בית החולים. ולאחר התקיפה הראשונה של הרחפן המתאבד הגיע צוות לחלץ את הנפגעים ואז הותקף המקום בשנית.