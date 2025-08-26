חמאס מגביר את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית בעזה ומנסה למנוע בכל דרך יציאה של תושבים מהעיר, כך מדווחים היום ב'חדשות 12'.

לפי הדיווח, מחבלי הארגון מפעילים איומים ישירים על משפחות ומנחים את אנשיהם לחסום את דרכי המילוט, במטרה לסכל את תוכניות צה"ל להשתלט על העיר עזה.

המטרה של חמאס היא להשאיר כמה שיותר תושבים בתוככי העיר, במטרה שאלו יהוו מגן אנושי שיסכל את היכולת של צה"ל לפעול בחופשיות מחד, ולפגוע מאידך בתדמית של ישראל כשככל הנראה אזרחים אכן ייפגעו.

אחרי הפגיעה בבית החולים בח'אן יונס, התגבשה אצל חמאס ההבנה כי רגישותו של צה"ל לנושא האזרחי מאפשרת להם להפעיל לחץ נוסף על ישראל תוך שימוש ציני באוכלוסייה כמגן.

האירוע בבית החולים גרר שורת גינויים בינלאומיים - כולל מחברותיה הטובות של ישראל - גרמניה לדוגמא, והפך לכלי נוסף המשמש את הארגון למסע דה-לגיטימציה כלפי ישראל.

בקהיר מביעים דאגה עמוקה מהאפשרות של קרבות בתוך העיר. על פי דיווח בעיתון אל־אח'באר שצוטט גם הוא ב-12, מצרים עדכנה את ישראל וארצות הברית על כוונתה להגדיל את נוכחותה הצבאית בצפון סיני, באזור הצמוד לרצועה, למרות הסכם השלום בין המדינות.

הכוחות, כך לפי המקורות, ייכנסו חמושים וייפרסו לאורך כל הגבול, כדי למנוע חדירות ולשלוט בתרחיש של תנועת אוכלוסייה המונית דרומה. במצרים מתריעים מפני סכנה ממשית במקרה שמאות אלפים ינסו להימלט מהעיר עזה לעבר דרום הרצועה הצפוף ממילא.

צה"ל מצידו מתמקד כעת בפעילות מוגבלת באזורים ג'באליה וזייתון באמצעות ארבע חטיבות. ההיערכות מתבצעת לקראת החלטת הקבינט, שתתקבל בהמשך היום, ותשמש בסיס להמשך המערכה אם יוחלט על כניסה לעומק העיר. במקביל מתקרב מועד גיוס מילואים נרחב: יותר מ-60 אלף חיילים שקיבלו צווי קריאה אמורים להתייצב ב-2 בספטמבר.

בזירה המדינית, הדיון בקבינט יתקיים לראשונה מאז שחמאס העביר את הצעתו לעסקה חלקית. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי שלא להעלות אותה לדיון, לאחר שבישראל נקבע קו ברור לעסקה כוללת בלבד בתנאי ישראל.

האסטרטגיה החדשה של ישראל לסרב לעסקה חלקית נובעת מלחץ אמריקני תחת ממשל טראמפ שמסרב לשמוע עוד על עסקאות חלקיות, וגם על הבנה בישראל שעסקה חלקית תפקיר בוודאות את חייהם של הנותרים בתום העסקה.

גורמים בירושלים מגדירים את תשובת חמאס "תרמית", שמטרתה להשיג הפסקת אש שתאפשר לארגון להישאר בשלטון. במקביל, שרים כדוגמת סמוטריץ', בן גביר וסטרוק צפויים לדרוש התחייבות כתובה שלא תבוצע עסקה חלקית – אך ההערכה היא שדרישתם לא תאושר.

הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ירושלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אכזבה מכך שנודע לו מהתקשורת על התקיפה בבית החולים נאסר בח'אן יונס. לדבריו, "בתוך שבועיים או שלושה המלחמה הזו תסתיים. היא חייבת להסתיים - אי אפשר להמשיך ברעב ובמות ההמוני. אבל אסור לעולם לשכוח את ה-7 באוקטובר".