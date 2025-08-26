כיכר השבת
הזרמת בטון וחומר נפץ

תיעוד: צה"ל משמיד תוואי מנהרות ענק - וחושף מתחמי שהייה למחבלים

צה״ל הודיע כי כוחותיו סיימו מבצע רחב במרכז רצועת עזה, שבמהלכו נחשפו והושמדו תוואי מנהרות התקפיות ששימשו את חמאס | בתיעוד שמפרסם היום דובר צה"ל נראה בצילום אווירי רגע השמדת תוואי המנהרה הענק | עוד חשף צה"ל תמונות ממתחם השהייה של ארגון הטרור בתוך מנהרות הטרור (צבא) 

(צילום: דובר צה"ל)

צה״ל הודיע היום (שלישי) כי כוחותיו סיימו מבצע רחב במרכז רצועת , שבמהלכו נחשפו והושמדו תוואי מנהרות התקפיות ששימשו את חמאס.

במהלך הפעולה, שבוצעה בחודש האחרון על ידי החטיבה הדרומית יחד עם יהל״ם ויחידת ההנדסה של אוגדת , אותרו שני תוואים מרכזיים. באחד מהם נמצאו פירי יציאה מרובים, חדרי שהייה, מזון, כלי נשק ואמצעים נוספים ששימשו את מחבלי הארגון.

(צילום: דובר צה"ל)

המנהרה נסתמה בהזרמת בטון. תוואי נוסף, שאורכו הגיע למאות מטרים, הושמד באמצעות חומרי נפץ.

לפי צה״ל, במקביל להשמדת המנהרות חוסלו במרחב עשרות מחבלים, ותשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע הוצאו מכלל שימוש. המטרה, כך נמסר, היא להרחיב את מרחב האבטחה בגבול הרצועה במרכז ובדרום.

בצבא מדגישים כי הפעילות נגד חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועה נמשכת במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

