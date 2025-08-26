( צילום: דובר צה"ל )

צה״ל הודיע היום (שלישי) כי כוחותיו סיימו מבצע רחב במרכז רצועת עזה, שבמהלכו נחשפו והושמדו תוואי מנהרות התקפיות ששימשו את חמאס.

במהלך הפעולה, שבוצעה בחודש האחרון על ידי החטיבה הדרומית יחד עם יהל״ם ויחידת ההנדסה של אוגדת עזה, אותרו שני תוואים מרכזיים. באחד מהם נמצאו פירי יציאה מרובים, חדרי שהייה, מזון, כלי נשק ואמצעים נוספים ששימשו את מחבלי הארגון.

( צילום: דובר צה"ל )

המנהרה נסתמה בהזרמת בטון. תוואי נוסף, שאורכו הגיע למאות מטרים, הושמד באמצעות חומרי נפץ. בלתי נתפס: רוסיה אישרה הפצת ספר המהלל את רב המרצחים ומנהיג החמאס יוסי נכטיגל | 20:35 לפי צה״ל, במקביל להשמדת המנהרות חוסלו במרחב עשרות מחבלים, ותשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע הוצאו מכלל שימוש. המטרה, כך נמסר, היא להרחיב את מרחב האבטחה בגבול הרצועה במרכז ובדרום. בצבא מדגישים כי הפעילות נגד חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועה נמשכת במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )