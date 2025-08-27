דיווח: שישה חיילים סורים נהרגו בתקיפה ישראלית סמוך לדמשק

שישה חיילים סורים נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) בתקיפות של כטב"מים ישראלים באזור הכפרי הסמוך לדמשק. לא נמסר מה היה היעד לתקיפה. כך דווח בערוץ הטלוויזיה הסורי הממלכתי "אל־אחבאריה".

אמש דיווח המרכז הסורי לזכויות־אדם האופוזיציוני כי שמונה קצינים בצבא סוריה נהרגו בפיצוץ שמקורו אינו ידוע ב"הר אל-מעדמייה" שבפאתי הבירה הסורית, במקום בו היתה ערוכה דיוויזיה 4 של משטר אסד, בד בבד עם תנועה של מטוסים ישראליים באזור. ערוץ אל-חדת' דיווח כי מדובר בשתי תקיפות ישראליות. בישראל לא התייחסו עד כה לדיווחים מסוריה.

במקביל, אמש דיווחה סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, SANA, כי אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל על הכפר טארנג'ה שבאזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. דווח כי כוחות צה"ל נכנסו לכפר וירו לעבר אחד הבתים, מה שהוביל למותו של תושב מקומי, ראמי אחמד גאנם.

עוד נמסר כי כוח צה"ל נע לעבר העיירה סוויסה, גם היא במחוז קוניטרה, בליווי למעלה מ-30 כלי רכב צבאיים, תוך כדי ירי. בעיירה נכנסו החיילים למספר בתים, עיכבו חשוד במשך שעות אחדות ולבסוף שחררו אותו.

בדיווח צוין כי כוחות צה"ל פעלו באזורים שונים בפריפריה של דמשק וקוניטרה, והשתלטו על נקודה המכונה תל באט אל-ורדה, השוכנת למרגלות החרמון.