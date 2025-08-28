רגע לפני כיבוש העיר עזה: בצה"ל הודיעו היום (חמישי) כי במסגרת המאמצים להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה בהתאם להנחיית הדרג המדיני, בימים הקרובים תסתיים הקמת שני מרכזים נוספים לחלוקת מזון בדרום רצועת עזה.

עוד נאמר כי עם סיום העבודות של צה״ל, יופעלו בסך הכל חמישה מרכזי חלוקת מזון על-ידי החברה האזרחית האמריקאית, האחראית על חלוקת הסיוע ההומניטרי.

בצה"ל ציינו כי בשל הקמת המתחמים החדשים: מתחם החלוקה בשכונת תל אל סולטן, יוחלף על ידי שני המתחמים שמוקמים בימים אלו בדרום הרצועה במטרה לשפר את המענה ואת בטיחות החלוקה.

בצה"ל פירטו וטענו כי "החל מסוף חודש מאי ועד כה, חולקו בארבעת מתחמי החלוקה יותר מ-2.3 מיליון חבילות מזון שבועיות למשפחות באמצעות המתחמים".

בסיום ההודעה מסרו בצה"ל כי "בהתאם להנחיות הדרג המדיני, צה"ל ימשיך לאפשר מענה הומניטרי ברצועת עזה תוך נקיטת מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח חלוקת מזון סדורה לתושבי רצועת עזה ולוודא שהסיוע ההומניטרי לא יגיע לידי ארגון הטרור חמאס".