רגע לפני כיבוש עזה

אלו מרכזי הענק של חלוקת המזון, שיפתחו לתושבים העזתים "כבר בקרוב"

כחלק מהמאמצים של ישראל להגביר את חלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועה, בקרוב צפויים להיפתח שני מרכזי חלוקה חדשה בעזה | "נמשיך לאפשר מענה הומניטרי תוך נקיטת מירב המאמצים, על מנת להבטיח שהסיוע ההומניטרי - לא יגיע לידי חמאס" (צבא)

תיעוד ממתחמי החלוקה החדשים, שיפתחו כבר בקרוב (צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני כיבוש העיר : ב הודיעו היום (חמישי) כי במסגרת המאמצים להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה בהתאם להנחיית הדרג המדיני, בימים הקרובים תסתיים הקמת שני מרכזים נוספים לחלוקת מזון בדרום רצועת עזה.

עוד נאמר כי עם סיום העבודות של צה״ל, יופעלו בסך הכל חמישה מרכזי חלוקת מזון על-ידי החברה האזרחית האמריקאית, האחראית על חלוקת הסיוע ההומניטרי.

בצה"ל ציינו כי בשל הקמת המתחמים החדשים: מתחם החלוקה בשכונת תל אל סולטן, יוחלף על ידי שני המתחמים שמוקמים בימים אלו בדרום הרצועה במטרה לשפר את המענה ואת בטיחות החלוקה.

בצה"ל פירטו וטענו כי "החל מסוף חודש מאי ועד כה, חולקו בארבעת מתחמי החלוקה יותר מ-2.3 מיליון חבילות מזון שבועיות למשפחות באמצעות המתחמים".

בסיום ההודעה מסרו בצה"ל כי "בהתאם להנחיות הדרג המדיני, צה"ל ימשיך לאפשר מענה הומניטרי ברצועת עזה תוך נקיטת מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח חלוקת מזון סדורה לתושבי רצועת עזה ולוודא שהסיוע ההומניטרי לא יגיע לידי ".

