דיווח בסעודיה: אבו עוביידה חוסל בתקיפת צה"ל בעיר עזה

גורם פלסטיני אמר הלילה (בין שבת לראשון) לערוץ אל-ערביה הסעודי כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה , אכן חוסל בתקיפה הישראלית אתמול בעיר עזה.

לדברי הגורם הערבי, אבו עוביידה שהה בדירה אותה תקף צה"ל באמצעות מטוס קרב. יצוין כי עד כה אין אישור רשמי מצד חמאס.

יצוין כי בישראל ממתינים למידע מדויק יותר שיאמת את דבר חיסול בכיר חמאס שהצליח לחמוק מחיסול פעם אחר פעם.

מצה"ל ושב"כ נמסר אתמול כי: "הותקף מחבל מרכזי של חמאס באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. התקיפה בוצעה בעיר עזה שבצפון הרצועה, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן".

אין מי שידבר": נתניהו בעקיצה לחמאס אחרי חיסול אבו עוביידה דניאל הרץ | 13:11

ב'אל-ערביה' דווח כי: "בני משפחתו של אבו עוביידה ומנהיגי גדודי עז א-דין אל-קסאם אישרו את מותו לאחר שבדקו את הגופה".

במהלך המלחמה חשף צה"ל כי אבו עוביידה הוא למעשה המחבל חודייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות, שהפך לסמל חמאס בשנים האחרונות.

בהודעת צה"ל שחשפה את זהותו של אבו עוביידה נאמר: "הוא מסתתר מאחורי הכינוי אבו עוביידה ומאחורי הכאפייה האדומה שלו, בדיוק כמו שחמאס מסתתר מאחורי מתקנים אזרחיים כדי לשגר רקטות לעבר ישראל. הוא, כמו שאר מנהיגי חמאס, אוהב להסתתר: במנהרות, מאחורי נשים וילדים, וגם מאחורי מסכות וצללים".

בחמאס 'תקפו' אתמול את התקיפה הישראלית שככל הנראה הובילה לחיסול אבו עוביידה: "ההפצצות הרציפות על שכונות מגורים הן חלק מתוכנית מוצהרת של ישראל להרוס את העיר עזה ולבצע גירוש כפוי של תושביה – פשע מלחמה לכל דבר, שמנהיגי ישראל אף מצהירים עליו בפומבי לעיני העולם".