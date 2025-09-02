על רקע ההיערכות של צה"ל למבצע רחב בלב העיר עזה, דובר צה"ל בערבית אלוף־משנה אביחי אדרעי הפנה היום (שלישי) קריאה פומבית לכלל תושבי הרצועה להתרכז במתחם אל־מוואסי שבדרום ולהתרחק מאזורי הקרבות.

לדבריו, המתחם ההומניטרי שהוקם שם נועד לספק שירותים חיוניים, ובימים הקרובים יחול בו שיפור ניכר בתחומי הבריאות, המים והמזון. "לכל תושבי רצועת עזה, כהכנה להרחבת הלחימה לעיר עזה, אנו מזכירים לכם כי אזור אל־מוואסי יחווה מתן שירותים הומניטריים משופרים, במיוחד בכל הנוגע לשירותי בריאות, מים ומזון", כתב בהודעתו.

אדרעי הדגיש כי הישארות או חזרה לשטחים שבהם מתנהלים קרבות מסכנת חיים, וקרא לתושבים להימנע מלהתקרב אליהם. "למען ביטחונכם, אנו מזהירים כי התקרבות או חזרה לאזורי לחימה או לאזורים בהם פועלים כוחות צה"ל חושפת אתכם לסכנה", הדגיש.

בצה"ל ציינו כי הקריאה הזו באה בעקבות תופעה נרחבת שנרשמה בחודשים האחרונים, כאשר אזרחים פלסטינים עזבו את בתיהם בשיא הקרבות אך שבו אליהם לאחר שקט זמני, כך לפי דיווח ב'ynet'.

מערכת הביטחון רואה בכך סיכון ממשי לחיי התושבים, ומבהירה כי רק שהייה במתחם אל־מוואסי יכולה להבטיח תנאי מחיה בסיסיים וביטחון יחסי בתקופה הקרובה.

במקביל, בקטאר גובר הזעם על חוסר המענה הישראלי להצעת העסקה לשחרור חטופים. דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל־אנסארי, אמר במסיבת עיתונאים כי חלפו למעלה משבועיים מאז שחמאס הודיע על הסכמתו למתווה הפסקת אש, אך ישראל טרם השיבה.

"אנחנו לא רואים מישראל דבר מלבד הסלמה. המהלך לכיבוש עזה מסוכן ופוגע גם בחטופים", טען.

עוד הוסיף כי "אין מקום לקשור סוגיות הומניטריות לעסקאות פוליטיות. המעברים חייבים להיפתח כדי לאפשר סיוע. מהלכי ישראל נתקלים בהתנגדות בינלאומית רחבה".

בישראל מסרבים להתייחס לכל הצעת עסקה חלקית.

לפי דיווחים, ראש הממשלה אמר בישיבת הקבינט כי זהו רצונו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה בעזה במכה ניצחת ולא לקבל עוד עסקאות חלקיות.