תיעוד מאימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

ביום שני השבוע נערך אימון בשיתוף פעולה של כלי הביטחון השוטף של חיל הים, מערך השליטה הימית וכוחות החטיבה הצפונית של אוגדת עזה.

הכוחות תרגלו תרחישי לחימה שונים בגבול הימי עם רצועת עזה ואת ההתנהלות בשעת חירום במפקדות השונות, על מנת לשמר ולשפר את מוכנות הכוחות ושיתוף הפעולה בין הלוחמים הימיים לכוחות הקרקע בזמן אמת. לצד הפעילות המבצעית בכלל הגזרות, כוחות חיל הים והלוחמים המתמרנים ממשיכים להתאמן על מנת לסכל ניסיונות לפגיעה באזרחי מדינת ישראל.

