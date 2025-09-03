כיכר השבת
אימונים לצד הפעילות

חיל הים ואוגדת עזה ערכו אימון משותף לחיזוק ההגנה בגבול הימי | תיעוד

ביום שני השבוע נערך אימון בשיתוף פעולה של כלי הביטחון השוטף של חיל הים, מערך השליטה הימית וכוחות החטיבה הצפונית של אוגדת עזה | כך זה נראה (צבא)

תיעוד מאימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

ביום שני השבוע נערך אימון בשיתוף פעולה של כלי הביטחון השוטף של חיל הים, מערך השליטה הימית וכוחות החטיבה הצפונית של אוגדת עזה.

הכוחות תרגלו תרחישי לחימה שונים בגבול הימי עם רצועת עזה ואת ההתנהלות בשעת חירום במפקדות השונות, על מנת לשמר ולשפר את מוכנות הכוחות ושיתוף הפעולה בין הלוחמים הימיים לכוחות הקרקע בזמן אמת.

לצד הפעילות המבצעית בכלל הגזרות, כוחות חיל הים והלוחמים המתמרנים ממשיכים להתאמן על מנת לסכל ניסיונות לפגיעה באזרחי מדינת ישראל.

אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
אימון של כוחות חיל הים לחיזוק ההגנה בגבול הימי עם רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר