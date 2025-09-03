על פי הדיווח של סוכנות הידיעות AP הבוקר (רביעי), בכור הגריעני בדימונה מתקיימות בימים אלו עבודות מאוצת לצורך הגדלת הכור, ובמקביל מתכוונים לבנות במקום מתחם חדש, כך על פי המידע שעלה לאחר קיום שני תצלומי לוויין חדשים מאזור הכור.

עוד דווח, כי שבעה מומחים שבדקו את תצלומי הלוויין סבורים כי חלק מהעבודות במקום הם לצורך שיפוץ המתחם והגדלתו. כאשר חלק אחר של המומחים טענו כי העבודות במקום הם לצורך "בניית כור חדש של מים כבדים", וישנם הטוענים כי זהו לצורך בניית "מתקן להרכבת נשק גרעיני".

אותם מומחים שבחנו את העבודות בכור בדימונה הוסיפו וטענו כי העבודות במקום, מתקשרות ל"תוכנית הגרעין הישראלית", וכי הם נמצאות בשלבים מתקדמים.

לפני כחצי שנה דווחנו, כי מספר פעילים ברשתות החברתיות נדהמו לראות כי תצלומי אוויר של הקריה הגרעינית בכור בדימונה, מספר בסיסים מסווגים, ופעילות של כוחות הביטחון ברצועת עזה, זמין ונגיש לכל גולש ברשת המפות של גוגל ואפל.

על פי הפרסומים של פעילים חברתיים ברשת ה-X המידע הרגיש של הכור, בסיסי צה"ל, ופעילות לוחמים ברצועה, זמין באיכות וברזולוציה גבוהה, מה שמגביר את השאלה מדוע גורמי האבטחה בישראל, לא דאגו לטשטש את המיקומים.

הפעיל החברתי גלעד שקד כתב ברשת-X: "מסתבר שיש באפל מפות תצ״א ברזולוציה ממש גבוהה של הקמ״ג, אני די בשוק שהמדינה עדיין לא הורתה להם לשנמך את האיכות".

פעיל נוסף כתב ברשת X: "בצילומים העדכניים של רצועת עזה ב-Google Earth אפשר למצוא: צופית אחת מטוס F-15I אחד ושתי זיקים".