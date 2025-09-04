בשלג ובחום: חטיבת ההרים מסכמת שנה להקמתה | גלריה מרהיבה 

דובר צה"ל מפרסם היום (חמישי) תיעודים מרהיבים מפעילות 'חטיבת ההרים', שפעלה במהלך השנה האחרונה מעבר לגבול בסוריה ובלבנון.

חטיבת 'ההרים' (810) שפרוסה בהגנה מגזרת ׳הר דב׳ הלבנוני ועד ׳כתר החרמון׳ הסורי מציינת שנה להקמתה.

בשנה האחרונה, השלימו כוחות ׳חטיבת ההרים׳ (810) עשרות מבצעים בשתי הגזרות במקביל.

במבצע 'חיצי הצפון' בגזרת 'הר דב' הלבנוני, כוחות החטיבה השמידו תשתיות צבאיות של האויב במרחב, בהן תוואים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים.

במבצע 'חיצי הבשן' בגזרת ׳כתר החרמון׳ הסורי, הכוחות הובילו את מהלך הכניסה של צה״ל ל׳כתר החרמון׳ ומאז ממשיכים בפעילות מבצעית והגנה במרחב.

"כוחות החטיבה ממשיכים בפעילות יזומה בשתי הגזרות תוך פגיעה בתשתיות טרור שמהוות איום על מנת להבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל".