תיעוד דרמטי

הטילים פוגעים בתחתית המגדל והוא קורס תחתיו; עזה אפופה עשן

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם ברשתות תיעוד פלסטיני מהפלת מגדל המגורים בעיר עזה - וכתב: "התחלנו" | התיעוד מראה את רגע הפגיעה במגדל, הקורס אל תוך עצמו | צפו (ביטחוני)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

שר הביטחון ישראל כ"ץ מפרסם הצהריים (שישי) בחשבון שלו ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) את תיעוד תקיפת מגדל המגורים הראשון בעיר .

"התחלנו", כתב שר הביטחון לצד התיעוד המראה את רגע פגיעת הטילים במגדל - הקורס אל תוך עצמו תוך כדי שהעיר עזה אפופה בעשן ואבק.

דובר צה"ל מסר כי צה"ל תקף בהובלת פיקוד הדרום לפני זמן קצר, בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה. במבנה מוקמו תשתיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית, ממנה מחבלי חמאס מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב. התשתית משמשת לביצוע מארבים נגד כוחות צה"ל ולנתיבי מילוט למחבלים.

טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה", הוסיף דובר צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

