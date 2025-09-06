כיכר השבת
"היה חשש לשלומם"

במהלך השבת: ישראלית חולצה מיריחו וגבר חולץ מקלקיליה - לאחר שהייתה סכנה לחייו

כוחות המנהל האזרחי חילצו היום ישראלי מהשוק בקלקיליה וישראלית שאותרה ביריחו, השניים שחולצו הם יהודים | במערכת הביטחון שבו הדגישו כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים (בטחון)

1תגובות
"הכניסה לישראלים אסורה". שלט בכניסה לשטחי A (צילום: Nasser Ishtayeh/Flash90)

כוחות המנהל האזרחי חילצו היום ישראלי מהשוק בקלקיליה וישראלית שאותרה ביריחו. השניים שחולצו הם יהודים.

על פי הודעת המנהל האזרחי, "במהלך השבת התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות ישראלי שמבצע קניות בשוק בקלקיליה, תוך סכנה ממשית לחייו. עם קבלת הדיווח פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית אפרים להענקת הגנה לישראלי, ובמקביל להסגרתו בערוצי התיאום הביטחוני.

כמה שעות קודם לכן, התקבל דיווח במפקדת התיאום והקישור הצבאית ביריחו על ישראלית שמסתובבת במרחב העיר, תוך חשש לשלומה. בפעילות מהירה של קציני היחידה היא הועברה לידי כוחות הביטחון.

מהמנהל האזרחי נמסר כי "במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חולי נפש
נועם

