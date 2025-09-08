הפלת הבניינים בעיר עזה נמשכת, ובשעה האחרונה חיל האוויר הפיל את בניין א-רואיא במערב העיר עזה, לאחר שצה"ל הוציא אזהרת פינוי למגדל בטרם הפלתו.

מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא אזהרת פינוי "לתושבי העיר עזה בכמה בלוקים ולתושבים במגדל ובאוהלים שבקרבתו ושנמצא ברחוב ג'מאל עבד אל-נאסר".

בהודעה נכתב כי "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות תשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו. למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי מהמרחב דרומה אל האזור ההומניטרי באל-מוואסי בחאן יונס שבדרום הרצועה".

גם ראש הממשלה התייחס לפעילות בעזה, ובמהלך ביקורו בזירת הפיגוע אמר כי ""אנחנו במלחמה עצימה בכמה חזיתות. יש לנו הצלחות אבל המלחמה נמשכת, נחריב את החמאס ונשחרר את כל חטופינו. השב״כ וצה"ל סיכלו מאות פיגועים השנה אבל לצערנו לא בבוקר הזה. הרציחות הללו רק מגדילות את הנחישות שלנו להשלים את המשימות בעזה ביו״ש ובכל מקום. נעצים את הפעולות שלנו ונשיג את כל המטרות שלנו".

שר הביטחון כ"ץ אמר הבוקר כי "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו. זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק - או שעזה תיהרס ואתם תושמדו".