הותר לפרסום: סגן מתן אברמוביץ הי"ד הוא החלל הרביעי באסון הטנק 

דובר צה"ל התיר לפרסם כי סגן מתן אברמוביץ הי"ד הוא החלל הרביעי במתקפת הגרילה של חמאס על מגנן של צה"ל בפאתי העיר עזה (צבא וביטחון)

סגן מתן אברמוביץ הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל התיר הבוקר (שלישי) לפרסם את שמו של הנופל הרביעי באסון הטנק אתמול ברצועת .

סגן מתן אברמוביץ הי"ד, בן 21, מגני תקווה, קצין שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת .

אמש הותר לפרסום שמות שלושת הנופלים האחרים באסון: סמ״ר אורי למד הי"ד, בן 20, מתל מונד, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

סמל גדי כוטל הי"ד, בן 20, מקיבוץ אפיקים, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

סמל עמית אריה רגב הי"ד, בן 19, ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

על פי התחקיר הראשוני, מחבלים הסתערו באיזור השעה שש בבוקר על מגנן של צה"ל ברצועה - בין שכונת שייח רדואן לג'באליה והשליכו מטען רב עוצמה לעבר הטנק המאויש שעמד בכניסה.

הלוחמים זיהו מיד את המחבלים ופתחו באש, החל להתפתח קרב בין המחבלים ללוחמים שבסיומו כל ארבעת הלוחמים נהרגו.

הכוח פתח באש וזיהה פגיעה במחבל אחד לפחות. המרדף אחר המחבלים שנמלטו נמשך גם בשעות אלה תוך הפעלת אש כבדה. לדברי גורם צבאי, תגובת הכוח מנעה את חדירת המחבלים למוצב הזמני.

בצה"ל טענו בתדרוך כי לא היה ניסיון חטיפה באירוע, וכן שכל הנפגעים חולצו מהטנק ומותם נקבע בשטח.

