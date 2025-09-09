ממשלת ישראל העבירה הערב (שלישי) לשרים דף מסרים רשמי, המסביר את הרקע והנימוקים להחלטה על התקיפה האווירית שהתקיימה היום בקטאר נגד ראשי חמאס השוהים שם.

לפי הדף, התקיפה כוונה כלפי חברי הנהגת הארגון שהובילו את פעילות חמאס בשנים האחרונות, והם נושאים באחריות ישירה לטבח ב-7 באוקטובר ולפיגועים רצחניים נוספים, כולל הפיגוע שאירע אתמול בירושלים. המסר שהעבירה הממשלה ברור: כל מי שפוגע באזרחי ישראל ישלם על מעשיו.

ממשלת ישראל הדגישה כי התקיפה היא חלק מיישום שלב ב' של מבצע "מרכבות גדעון" להכרעת חמאס. מאז תחילת המבצע באמצע מאי חיסל צה"ל יותר מ־2,100 מחבלים, השיג שליטה מבצעית בכ־75% משטחי הרצועה ותקף כ־10,000 מטרות טרור. בדף המסרים נכתב כי מדינת ישראל פועלת אך ורק נגד מטרות צבאיות, מקפידה על דין בין־לאומי ומבצעת מאמץ למניעת פגיעה באזרחים, בעוד חמאס ומארגוני טרור אחרים ברצועה רואים בפגיעה באזרחים אסטרטגיה ומנצלים מתקנים אזרחיים למטרות טרור.

הדף מציין גם את נושא החטופים: ברצועת עזה מוחזקים כיום 48 חטופים, חיים וחללים, שנחטפו בידי חמאס כבר 704 ימים. הממשלה מדגישה את מחויבותה המוסרית והערכית להשיב את כולם הביתה, ותעריך כל מהלך שיסייע לשחרורם, תוך התחשבות במטרות המלחמה.

בהודעתה ממשלת ישראל מפרטת את חמשת העקרונות של הקבינט המדיני-ביטחוני לסיום הלחימה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה והקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית. דף המסרים מבקש להבהיר כי התקיפה היום בקטאר היא חלק מהמאמץ הכולל להשגת מטרות אלה ולהרתעת חמאס מפגיעה נוספת באזרחים ישראלים.

בנפרד, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש העביר למשפחות החטופים את המסר הבא:

"משפחות יקרות,

גם הערב אני מבקש להדגיש את הנחישות הרבה והמחויבות המלאה להשבתם של כל חטופינו, החיים והחללים כאחד.

כתמיד אנו עוקבים אחר כל הנוגע לחטופים, הן לגבי מצבם ומיקומם והן באשר לאפשרויות הפעולה והדרכים להשבתם, זאת גם ובמיוחד לנוכח ההתפתחויות של השעות האחרונות.

באופן רצוף ולאורך זמן היוותה הנהגת חמאס המכונה ״חמאס חו״ל״ מכשול להשגת הסכם שו״נ.

גם לנוכח גמישות ישראלית משמעותית ובמו״מ ממושך - שיבשה הנהגה זו את הדרך לעסקה, הפרה סיכומים והערימה קשיים ומכשולים רבים.

ישראל קיבלה את ההצעה האמריקאית של הנשיא טראמפ לסיום מיידי של המלחמה כפי שהונחה בפני חמאס ובהתאם לעקרונות שהתווה הקבינט, נוסיף ללחוץ ולפעול בכל הדרכים כדי שהדבר יתממש וכדי שיושבו חטופינו.

אנו מקיימים הערכות מצב רצופות ואנו דבקים במשימה - להשיב את החטופים כולם, הם לנגד עינינו כל הזמן, 24 שעות ביממה.

אני כעת בוושינגטון ואהיה לרשותכם להבהרות, שאלות, שיחות ותכתובות לאורך כל היממה."