ניסיון החיסול נכשל? פורסמה תמונה של חליל אל-חיה בבית החולים

כלי תקשורת ערביים פרסמו הלילה (בין שלישי לרביעי) תמונה של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שנראה שוכב בבית החולים לצד אח המטפל בו, בניסיון להוכיח כי ניסיון החיסול הדרמטי של ישראל נכשל.

עם זאת, אמינות התמונה לא ברורה וייתכן מאוד שהיא צולמה לפני מספר שנים כשהגיע לקבל טיפול רפואי בבית החולים.

כזכור, בחמאס טענו אתמול כי ניסיון החיסול נכשל: "הניסיון הבוגדני של הכיבוש הציוני להתנקש במשלחת המשא ומתן של חמאס בדוחא, בירת קטאר, היום הוא פשע מתועב, תוקפנות בוטה והפרה בוטה של ​​כל הנורמות והחוקים הבינלאומיים".

בארגון הטרור הוסיפו: "אנו מאשרים את כישלונו של האויב להתנקש באחינו במשלחת המשא ומתן. המתקפה על משלחת המשא ומתן, בעת שדנו בהצעתו האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מאשרת מעל לכל ספק שנתניהו וממשלתו אינם רוצים להגיע להסכם כלשהו ומחפשים במכוון לסכל כל הזדמנויות ולסכל מאמצים בינלאומיים, תוך התעלמות מחיי אסיריהם המוחזקים על ידי ההתנגדות, מריבונותן של מדינות, או מביטחון ויציבות האזור".

לדברי חמאס: "ניסיון ההתנקשות הפחדן הזה לא ישנה את עמדותינו ודרישותינו הברורות, הכוללות: הפסקה מיידית של התוקפנות נגד עמנו, נסיגה מוחלטת של צבא הכיבוש מרצועת עזה, חילופי שבויים אמיתיים, סיוע ושיקום לעמנו".