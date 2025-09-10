כיכר השבת
האמינות לא ברורה

ניסיון החיסול נכשל? פורסמה תמונה של חליל אל-חיה בבית החולים

לאחר שארגון הטרור חמאס טען כי ניסיון החיסול של הנהגת הארגון בקטאר נכשל, התקשורת הערבית פרסמה תמונה של בכיר הארגון, חליל אל-חיה, בבית החולים, האמינות לא ברורה (חדשות)

תמונתו של חליל אל-חיה (צילום: ללא קרדיט )

כלי תקשורת ערביים פרסמו הלילה (בין שלישי לרביעי) תמונה של בכיר חליל אל-חיה, שנראה שוכב בבית החולים לצד אח המטפל בו, בניסיון להוכיח כי ניסיון החיסול הדרמטי של ישראל נכשל.

עם זאת, אמינות התמונה לא ברורה וייתכן מאוד שהיא צולמה לפני מספר שנים כשהגיע לקבל טיפול רפואי בבית החולים.

אמינות התמונה לא ברורה. תמונתו של חליל אל-חיה יחד עם האח בבית החולים (צילום: ללא קרדיט)

כזכור, בחמאס טענו אתמול כי ניסיון החיסול נכשל: "הניסיון הבוגדני של הכיבוש הציוני להתנקש במשלחת המשא ומתן של חמאס בדוחא, בירת קטאר, היום הוא פשע מתועב, תוקפנות בוטה והפרה בוטה של ​​כל הנורמות והחוקים הבינלאומיים".

בארגון הטרור הוסיפו: "אנו מאשרים את כישלונו של האויב להתנקש באחינו במשלחת המשא ומתן. המתקפה על משלחת המשא ומתן, בעת שדנו בהצעתו האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מאשרת מעל לכל ספק שנתניהו וממשלתו אינם רוצים להגיע להסכם כלשהו ומחפשים במכוון לסכל כל הזדמנויות ולסכל מאמצים בינלאומיים, תוך התעלמות מחיי אסיריהם המוחזקים על ידי ההתנגדות, מריבונותן של מדינות, או מביטחון ויציבות האזור".

לדברי חמאס: "ניסיון ההתנקשות הפחדן הזה לא ישנה את עמדותינו ודרישותינו הברורות, הכוללות: הפסקה מיידית של התוקפנות נגד עמנו, נסיגה מוחלטת של צבא הכיבוש מרצועת , חילופי שבויים אמיתיים, סיוע ושיקום לעמנו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר