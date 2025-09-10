כיכר השבת
פיצוצים ואש בצנעא

מחסני הדלקים בוערים: צה"ל פתח בתקיפה אווירית נוספת נגד ממשל הטרור של החות'ים בבירת תימן

אחרי חיסול צמרת ההנהגה, וברקע התמשכות הירי הבלתי פוסק לעבר ישראל, צה"ל תקף היום פעם נוספת בצנעא בירת תימן יעדים של משטר הטרור החות'י | על הכוונת: מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ועוד (אקטואליה, ביטחון)

התקיפה בתימן, היום (צילום: לפי סעיף 27א)

האש לא ננצרת: חיל האוויר פתח היום (רביעי) בסמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים, בסדרת תקיפות נוספת ב בירת תימן - כנגד יעדים של ממשל הטרור החות'י.

המתקפה הפעם מגיעה לאחר חיסול צמרת ההנהגה של ארגון הטרור לאחרונה, וברקע התמשכות הירי לעבר ישראל, כולל בימים האחרונים. כמו כן, התקיפה נערכת מעט יותר מיממה בלבד לפני התקיפה בדוחא בירת קטאר, שם התקיפה כוונה כנגד בכירי חמאס.

לפי דיווחים, יעדי התקיפה היום היו מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ומתחם מטה מחלקת ההסברה של ארגון הטרור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים" ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".

מרגעי התקיפה בתימן

ביום ראשון השבוע נפל כטב"ם ששיגרו החות'ים בשדה התעופה רמון שבערבה. בעקבות האירוע הופסקו באופן מיידי נחיתות והמראות, עד לבדיקת המסלולים והערכת מצב על ידי צוותי נמל התעופה. זמן קצר לאחר מכן שדה התעופה שב לפעול.

כתוצאה מנפילת הכטב"מ, על פי כוחות ההצלה נפצעו שמונה בני אדם באורח קל וגם נגרמו נזקים למבנה הטרמינל. מתחקיר ראשוני בחיל האוויר נחשף כי הכטב״ם לא זוהה כלל במערכות הגילוי של חיל האוויר, וכתוצאה מכך לא הופעלה התרעה בשדה התעופה ולא ננקטו אמצעים ליירוט הכלי לפני פגיעתו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

