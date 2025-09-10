האש לא ננצרת: חיל האוויר פתח היום (רביעי) בסמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים, בסדרת תקיפות נוספת בצנעא בירת תימן - כנגד יעדים של ממשל הטרור החות'י.

המתקפה הפעם מגיעה לאחר חיסול צמרת ההנהגה של ארגון הטרור לאחרונה, וברקע התמשכות הירי לעבר ישראל, כולל בימים האחרונים. כמו כן, התקיפה נערכת מעט יותר מיממה בלבד לפני התקיפה בדוחא בירת קטאר, שם התקיפה כוונה כנגד בכירי חמאס.

לפי דיווחים, יעדי התקיפה היום היו מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ומתחם מטה מחלקת ההסברה של ארגון הטרור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים" ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".