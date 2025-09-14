כיכר השבת
מגדל הקלפים קרס

בניין רב קומות ששימש את חמאס לעמדות תצפית לביצוע מארבים - הושמד

בניין רב קומות בעיר עזה בו ארגון הטרור חמאס הציב עמדות תצפית, לצורך ביצוע מארבים, מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל - השומד לפני זמן קצר על ידי כוחות צה"ל (חדשות מלחמה)

המגדל שהופל (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

צה״ל תקף לפני זמן קצר (ראשון) בהובלת פיקוד הדרום, בניין רב קומות שהיה בשימוש במרחב .

הבניין היה שייך למחבלי ארגון הטרור חמאס, שבו הם הציבו בבניין עמדות תצפית, לצורך ביצוע מארבים, מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו.

הבניין שהופל (צילום: דובר צה"ל)

על פי דובר צה"ל: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

עוד נמסר מדובר צה"ל: "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".

