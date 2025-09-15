אוקראינה השיקה מערכת חדשה המבוססת על נקודות, שנועדה לאפשר ליחידות המל"טים לחדש את מלאי הציוד שלהן. במסגרת התוכנית, טייסים מקבלים נקודות על השמדת מטרות רוסיות, אותן ניתן לממש לרכישת מל"טים חדשים בפלטפורמה בשם "Brave1", המכונה גם "אמזון צבאית". לפי שיטת הניקוד, חיסול חיילי חי"ר מזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר.

טייס מל"ט אוקראיני המכונה "רוביק" סיפר לסוכנות הידיעות AFP כי המערכת יוצרת תחרות בריאה לא רק בין יחידות המל"טים אלא גם בין היצרנים עצמם המבקשים לייצר כלי נשק מתקדמים יותר. לדבריו, הטייסים מעלים ל-Brave1 תיעוד מצולם של החיסולים שביצעו וזה עובר אימות והופך לנקודות. את המערכת מנהל משרד הטרנספורמציה הדיגיטלית של אוקראינה והיא מאפשרת להתאים את ערך הנקודות לסוגי מטרות שונים בהתאם לאיומים בחזיתות השונות.

עם זאת, לצד הגאווה וההתלהבות מהמערכת יש גם מי שמודה כי היא מעוררת תחושות קשות. טייס מל"ט בשם "לפאייט" הודה: "לאחר שסוף סוף התנתקתי מהחשיבה הצבאית אני מבין שזה קצת מצמרר". גם רוביק עצמו שיתף כי לאחר שחיסל חייל רוסי שאת תנועותיו עקב במשך שבועות חש תחושת ריקנות אף שהמשימה הושלמה בהצלחה.