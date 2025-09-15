כיכר השבת
תמריץ מוות

"אמזון של מוות": אוקראינה משיקה מערכת שתעניק ניקוד לחיילים על כל חיסול

אוקראינה מאמצת אסטרטגיה מבצעית חסרת תקדים, מערכת ניקוד המבוססת על חיסול מטרות אויב, כשבראש הרשימה עומדים חיילי חי"ר (חדשות צבא)

חיל אוקראיני (צילום: AI)

אוקראינה השיקה מערכת חדשה המבוססת על נקודות, שנועדה לאפשר ליחידות המל"טים לחדש את מלאי הציוד שלהן. במסגרת התוכנית, טייסים מקבלים נקודות על השמדת מטרות רוסיות, אותן ניתן לממש לרכישת מל"טים חדשים בפלטפורמה בשם "Brave1", המכונה גם "אמזון צבאית". לפי שיטת הניקוד, חיסול חיילי חי"ר מזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר.

טייס מל"ט אוקראיני המכונה "רוביק" סיפר לסוכנות הידיעות AFP כי המערכת יוצרת תחרות בריאה לא רק בין יחידות המל"טים אלא גם בין היצרנים עצמם המבקשים לייצר כלי נשק מתקדמים יותר. לדבריו, הטייסים מעלים ל-Brave1 תיעוד מצולם של החיסולים שביצעו וזה עובר אימות והופך לנקודות. את המערכת מנהל משרד הטרנספורמציה הדיגיטלית של אוקראינה והיא מאפשרת להתאים את ערך הנקודות לסוגי מטרות שונים בהתאם לאיומים בחזיתות השונות.

עם זאת, לצד הגאווה וההתלהבות מהמערכת יש גם מי שמודה כי היא מעוררת תחושות קשות. טייס מל"ט בשם "לפאייט" הודה: "לאחר שסוף סוף התנתקתי מהחשיבה הצבאית אני מבין שזה קצת מצמרר". גם רוביק עצמו שיתף כי לאחר שחיסל חייל רוסי שאת תנועותיו עקב במשך שבועות חש תחושת ריקנות אף שהמשימה הושלמה בהצלחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר