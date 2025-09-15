כיכר השבת
הכנות לכיבוש העיר

היה מגדל: צה"ל ממשיך בשיטוח עמדות טרור של חמאס | תיעוד

בהמשך להתרעות של דובר צה"ל בערבית מוקדם יותר הבוקר, ברצועת עזה מדווחים כי חיל-האוויר הישראלי תקף את מגדל א-ע'פרי, שבמערב העיר עזה | מצה"ל נמסר כי מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב (צבא)

הפלת המגדל בעזה (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א)

דובר צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר, צה״ל הפציץ בניין רב קומות בעיר עזה. לפי הודעת צה"ל, הבנין שהופצץ היה בשימוש במרחב .

על פי ההודעה, מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו.

עוד נכתב כי טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר, ומידע מודיעיני נוסף.

"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול ציני אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום" נמסר.

הפלת המגדל בעזה (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א)
המגדל המופלל (צילום: דובר צה"ל)

כאמור, מוקדם יותר היום דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי לתושבי נמל עזה ושכונת רימאל. הוא מסר כי "כל מי שטרם פינה את אזור נמל עזה ואת שכונת רימאל, ובפרט את מגדל ע'פרי ואת האוהלים הסמוכים, הממוקמים בצומת רחובות ג'אבר בן חיאן ורחוב עומר אל-מוח'תאר - צה"ל יתקוף את הבניין בקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או בסמוך לו".

הוא הוסיף: "למען ביטחונכם, הנכם מחויבים לפנות את הבניין באופן מיידי ולפנות דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר