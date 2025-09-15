היה מגדל: צה"ל ממשיך בשיטוח עמדות טרור של חמאס | תיעוד

הפלת המגדל בעזה ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א )

דובר צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר, צה״ל הפציץ בניין רב קומות בעיר עזה. לפי הודעת צה"ל, הבנין שהופצץ היה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

על פי ההודעה, מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו. עוד נכתב כי טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר, ומידע מודיעיני נוסף. "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול ציני אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום" נמסר.

המגדל המופלל ( צילום: דובר צה"ל )

כאמור, מוקדם יותר היום דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי לתושבי נמל עזה ושכונת רימאל. הוא מסר כי "כל מי שטרם פינה את אזור נמל עזה ואת שכונת רימאל, ובפרט את מגדל ע'פרי ואת האוהלים הסמוכים, הממוקמים בצומת רחובות ג'אבר בן חיאן ורחוב עומר אל-מוח'תאר - צה"ל יתקוף את הבניין בקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או בסמוך לו".

הוא הוסיף: "למען ביטחונכם, הנכם מחויבים לפנות את הבניין באופן מיידי ולפנות דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי".