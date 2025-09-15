תקיפה ברצועת עזה

הכניסה החלה? ברצועת עזה מדווחים הערב (שני) על תקיפות עוצמתיות ביותר, המתרחשות בעיקר בצפון מערב העיר עזה, לה צה"ל עתיד להיכנס ולכבוש אותה, כפי החלטת הדרג המדיני.

גורם ביטחוני בכיר ששוחח עם N12 אמר כי "מדובר בתקיפות עצימות ומשמעותיות ביותר". במקביל, תושבים ברחבי הארץ מדווחים על הדי פיצוצים נרחבים, הנשמעים כל מסספר דקות. תושב העיר עזה שוחח עם חדשות 12 וטעו כי "יש תקיפות עוצמתיות בכל רגע, העלויות העקירה גבוהות ביותר", לדבריו: "התושבים נואשים שהמצב ישתנה לטובתם, כל תושבי העיר עזה רוצים להתפנות, אבל הם לא יכולים אין להם כסף", בסיום השיחה טען העזתי כי "ההגעה לדרום הרצועה קשה והם זקוקים בדחיפות לאוהלים ולסיוע בחינם".

תקיפה כעת בעזה

במקביל לתקיפות צה"ל המתרחשות כעת ברצועה, על פי דיווחים ערביים, החלה בריחה של פלסטינים מהעיר עזה, בנוסף לפני מספק דקות דווח על תנועת טנקים שניכנסה לאזור.

תקיפות צה"ל כעת ברצועה

מוקדם יותר דיווחנו כי לקראת השלב הבא של מבצע 'מרכבות גדעון ב', שלב בו ייכנסו הכוחות המתמרנים לעיר עזה, הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, מנסה למנוע את המהלך שוב ושוב.

על פי הדיווח בכאן חדשות, נערכה התייעצות ביטחונית, שם אמר הרמטכ"ל לראש הממשלה בהשתתפות השר דרמר: "תמצו את המגעים לעסקה. אני לא מבין למה ראש המוסד והשר דרמר פה. לכו תביאו עסקה".

השר רון דרמר השיב לו על המקום: "אתה לא מבין בדיפלומטיה". והוסיף: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה. צריך לפעול לקדם עסקה חדשה".

נתניהו התערב ואמר: "רוב ההערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה".

הרמטכ"ל לא נותר חייב והשיב: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה".

הרמטכ"ל בעזה, רגע לפני היציאה לכיבוש הרצועה ( צילום: דובר צה"ל )

על פי הדיווח בחדשות 12, במהלך הדיון הביטחוני הציג ראש הממשלה נתניהו קטעי עיתונות בהם מצוטטים בכירים במערכת הביטחון, תוך שהם יוצאים בחריפות נגד ההחלטה לכבוש את העיר עזה, והטיח: "מה זה הדבר הזה? תפסיקו לתדרך נגד המבצע. זה לא ייתכן יותר!".

נתניהו אף הוסיף: "קיבלנו את ההחלטה, ואתם צריכים לבצע - זה לא צבא שיש לו מדינה, אלא מדינה שיש לה צבא". בהמשך הדיון בן גביר שאל את זמיר: "מה תגובתך להאשמות האלה?", זמיר: לא מכיר את התדרוכים האלה.