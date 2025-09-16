כיכר השבת
הפינג-פונג נמשך

תיעוד: כך נראו תקיפות צה"ל בשעה האחרונה נגד האויב התימני 

דובר צה"ל לקח אחריות לפני זמן קצר על סדרת תקיפות שביצע נגד כוחות החות'ים בתימן |לפי הודעת דובר צה"ל, התקיפה התמקדה בנמל חודיידה המשמש את ארגון הטרור | תיעוד מתימן בשעה האחרונה (צבא)

לאחר התרעות הפינוי ששיגר צה"ל לנמל , כוחותינו תקפו בשעה האחרונה את מתקני הטרור של האויב החות'י.

לפי הודעת צה״ל, הכוחות ממשיכים לתקוף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בתימן.

בהודעה ששיגר צה"ל נמסר כי לפני זמן קצר (שלישי) צה״ל תקף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בנמל חודידה שבתימן.

בצה"ל מדגישים כי "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה".

עוד הודגש כי "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל."

צה"ל לא שכח להאשים את האויב האיראני, כמי שעומד מאחורי המתקפות:

"שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי."

הצבא מבטיח כי "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר