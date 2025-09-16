תיעוד: כך נראו תקיפות צה"ל בשעה האחרונה נגד האויב התימני 

לאחר התרעות הפינוי ששיגר צה"ל לנמל חודיידה, כוחותינו תקפו בשעה האחרונה את מתקני הטרור של האויב החות'י.

לפי הודעת צה״ל, הכוחות ממשיכים לתקוף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בתימן.

בהודעה ששיגר צה"ל נמסר כי לפני זמן קצר (שלישי) צה״ל תקף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בנמל חודידה שבתימן.

בצה"ל מדגישים כי "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה".

עוד הודגש כי "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל."

צה"ל לא שכח להאשים את האויב האיראני, כמי שעומד מאחורי המתקפות:

"שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי."

הצבא מבטיח כי "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש."