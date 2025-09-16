( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל מפרסם היום (שלישי) תיעוד מכניסת כוחות צה"ל לעיר עזה, לראשונה מפרוץ המלחמה מזה קרוב לשנתיים, באותו בוקר נורא של שמחת תורה תשפ"ד.

צה"ל פרסם היום את קולות הקשר של מפקד אוגדה 98 כשהורה לכוחותיו להיכנס לראשונה לעיר הטרור - המעוז האחרון של חמאס. ״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם", אמר המפקד לכוחותיו ברגע האמת.

פקודת הקשר בכניסה לעזה ( צילום: דובר צה"ל )

בתוך כך, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פרסם היום הצהרה בעקבות תחילתו של השלב שאמור להיות האחרון בתמרונים שמקיים צה"ל ברצועה.

רב-אלוף אייל זמיר פתח את ההצהרה: "חיילי צה״ל ומפקדיו, אזרחי ישראל. ביממה האחרונה, לאחר דיונים מקיפים עם הדרג המדיני, צה״ל מעמיק באופן משמעותי את הפעולה בעיר עזה. אנו פועלים בעומק השטח, בשילוב של כוחות יבשתיים, אש מדויקת ומודיעין איכותי. מטרתנו להעמיק את הפגיעה בחמאס עד להכרעתו.

כל פעולותינו מבוצעות על פי תוכנית סדורה, כשלעינינו שחרור החטופים והכרעת חמאס. חמאס מוכה וחבול, הכרענו את עיקר כוחו הצבאי, וכעת אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה.", אמר זמיר.

"מטרתנו להעמיק את הפגיעה בחמאס עד להכרעתו." זמיר הדגיש שוב ושוב כי כל צעד מתבצע בתוך מסגרת מתוכננת: "כל פעולותינו מבוצעות על פי תוכנית סדורה, כשלעינינו שחרור החטופים והכרעת חמאס."

זמיר הדגיש כי "החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה ומחויבות לאומית ומוסרית."

עוד הוסיף זמיר כי "צה״ל פועל לפי הדין הבינלאומי, אנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע פגיעה באזרחים". הרמטכ"ל הוסיף כי "גייסנו לטובת המערכה אלפי חיילי מילואים והם פועלים לצד הכוחות הסדירים. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה להם ולמשפחותיהם."

"חיילי, כפי שנאמר בתפילת נעילה: 'פתח לנו שער בעת נעילת שער', עם בואה של השנה החדשה, נדאג כי יהיה זה שער של בטחון, צמיחה ושגשוג בארצנו. כולנו שותפי גורל, מאוחדים סביב מורשת משותפת ומחויבות לעתידה של מדינת ישראל. היו גאים בפועלכם, פעלו באחריות והובילו אותנו לניצחון".