"הגדול בתולדות המוסד"

"מיני צבא" - באיראן: כך השמיד המוסד מערכות טילים והגנה אווירית ב'עם כלביא'

כשלושה חודשים לאחר מבצע "עם כלביא", שנגמר בסייעתא דשמיא בניצחון ישראלי, הערב דווח עי המוסד העמיד לטובת המבצע מעין "מיני צבא" של 100 סוכנים מקומיים ומיומנים  שהבריחו לתוך איראן מערכות טילים כבדות - שהוצבו נגד סוללות ההגנה האווירית והשמידו אותן (ביטחון)

כשלושה חודשים לאחר מבצע "עם כלביא", הערב נחשפו לראשונה פרטים חדשים על המבצע של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים נגד מערך הטילים האיראני במהלך המבצע, במהלכו הוא רתם את יכולותיו לטובת המבצע והמערכה ב, במה שנחשב למבצע הפעלת הסוכנים "הגדול בתולדות המוסד".

על פי דיווח הערב (שלישי) בחדשות 13, לתוך איראן הוברחו מערכות טילים כבדות - שהוצבו נגד סוללות ההגנה האווירית. המוסד העמיד מעין "מיני צבא" של 100 סוכנים מקומיים ומיומנים ברמה גבוהה באיראן, שהציבו מערכות טילים שהוברחו לתוך איראן - והוצבו נגד מערכות טילי הקרקע-קרקע של איראן והשמידו את מערכות ההגנה האווירית האיראניות.

על פי הדיווח, המבצע היה מאוד מורכב, גם מבחינת הפעלת הסוכנים, שכן מעולם לא היה מבצע שהופעלו בו כל כך הרבה סוכנים, וגם מבחינה טכנולוגית לתת לאנשים האלה (לא ישראלים, כמובן, ב.נ) שליטה במערכות מאוד מורכבות.

עוד דווח כי על אף הדיווחים על תוכניות לחיסול המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי בסופו של דבר לא ניתנה הנחייה לפגוע בו, וגם נשיא איראן פזשכיאן נקלע רק במקרה לתקיפה ישראלית בעת שנפגש עם הצמרת הבכירה של האיראנים - והצליח לחמוק.

