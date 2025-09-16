על רקע הפיצוצים הכבדים שנשמעו בעוטף בימים האחרונים והדאגה לחיי החטופים, בחודשים האחרונים לפני כניסת הכוחות למרכז העיר, סימנו באגף המודיעין טריטוריות בתוך שטח העיר שבהן יש סבירות גבוהה להחזקה של חטופים. כך על פי דיווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, האזורים הללו נקראים "מרחבי ירי בתיאום". כאשר באזורים האלה קיבלו הכוחות הנחיה לפעול בזהירות ובתיאום קפדני. אם הכוחות מזהים באותם האזורים מחבל חמוש יתבצע תהליך שונה על מנת לפגוע בו. בנוסף, ישולבו טכניקות שונות של לחימה במטרה להימנע מפגיעה בחטופים.

במקביל, קצין בכיר מחיל האוויר שצוטט ב-ynet אמר כי "הגדלנו את כמות תאי השליטה והתקיפה שלנו. נערכנו במיוחד ללחימה לצד חטופים כפי שלא היה עד כה בכלל לאורך המלחמה. כל תקיפה מקבלת אישור של מינהלת החטופים המשותפת לאמ"ן וננקטת משנה זהירות. זה האתגר הכי גדול בלחימה הזו, וכל כוח תוקף ומוביל, גם מקרונות הכטמ"מים, מתודרך לכך במיוחד לפני כל משמרת".

על רקע היציאה למבצע' הרמטכ"ל אייל זמיר נשא הערב הצהרה מהעיר עזה, שבה אישר: "לאחר דיונים מקיפים עם הדרג המדיני - צה"ל מעמיק באופן משמעותי את הפעולה בעיר עזה".

זמיר ציין כי "אנחנו פועלים בעומק השטח, בשילוב של כוחות יבשתיים, אש מדויקת ומודיעין איכותי. מטרתו להעמיק את הפגיעה בחמאס עד להכרעתו, כל פעולותינו מבוצעות על פי תוכנית סדורה - כשלעינינו שחרור החטופים".