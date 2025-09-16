כיכר השבת
"מרחבי ירי בתיאום"

התוכניות בצה"ל לכיבוש העיר עזה תוך שמירה על חיי החטופים - כך זה יתבצע

הכניסה האגרסיבית והכבדה לעיר עזה, מעלה את החשש על חטופינו הנמצאים באזורים שונים בעיר, והתמרון עלול לעלות בחייהם | באגף המודיעין סימנו בחודשים האחרונים לפני כניסת הכוחות למרכז העיר, טריטוריות בתוך שטח העיר שבהן יש סבירות גבוהה להחזקה של חטופים, והכינו הנחיות מיוחדות (צבא)

על רקע הפיצוצים הכבדים שנשמעו בעוטף בימים האחרונים והדאגה לחיי החטופים, בחודשים האחרונים לפני כניסת הכוחות למרכז העיר, סימנו באגף המודיעין טריטוריות בתוך שטח העיר שבהן יש סבירות גבוהה להחזקה של חטופים. כך על פי דיווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, האזורים הללו נקראים "מרחבי ירי בתיאום". כאשר באזורים האלה קיבלו הכוחות הנחיה לפעול בזהירות ובתיאום קפדני. אם הכוחות מזהים באותם האזורים מחבל חמוש יתבצע תהליך שונה על מנת לפגוע בו. בנוסף, ישולבו טכניקות שונות של לחימה במטרה להימנע מפגיעה בחטופים.

במקביל, קצין בכיר מחיל האוויר שצוטט ב-ynet אמר כי "הגדלנו את כמות תאי השליטה והתקיפה שלנו. נערכנו במיוחד ללחימה לצד חטופים כפי שלא היה עד כה בכלל לאורך המלחמה. כל תקיפה מקבלת אישור של מינהלת החטופים המשותפת לאמ"ן וננקטת משנה זהירות. זה האתגר הכי גדול בלחימה הזו, וכל כוח תוקף ומוביל, גם מקרונות הכטמ"מים, מתודרך לכך במיוחד לפני כל משמרת".

על רקע היציאה למבצע' הרמטכ"ל אייל זמיר נשא הערב הצהרה מהעיר עזה, שבה אישר: "לאחר דיונים מקיפים עם הדרג המדיני - מעמיק באופן משמעותי את הפעולה בעיר ".

זמיר ציין כי "אנחנו פועלים בעומק השטח, בשילוב של כוחות יבשתיים, אש מדויקת ומודיעין איכותי. מטרתו להעמיק את הפגיעה ב עד להכרעתו, כל פעולותינו מבוצעות על פי תוכנית סדורה - כשלעינינו שחרור החטופים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר