יום שחור ברצועת עזה: ארבעה לוחמים גיבורים וצעירים נהרגו מפיצוץ מטען ברפיח שבדרום רצועת עזה - במהלך קרב במקום. דובר צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסום את שמותיהם.

הנופלים הם: רס״ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה; סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה וסגן ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן.

הארבעה היו צוערים בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים. בן משה שירת כמפקד פוגה בצנחנים, אריאלי שירת כלוחם בחטיבת גולני, בן יצחק שירת כלוחם בעוצבת הקומנדו ושם שירת כלוחם בסיירת מטכ"ל.

בנוסף עדכן דובר צה"ל כי באותו אירוע שבו נפלו הלוחמים, נפצע צוער נוסף במצב קשה ופונה לקבלת טיפול בבית החולים. משפחתו עודכנה. בנוסף נפצעו שני לוחמים נוספים במצב בינוני.

האירוע התרחש הבוקר, מעט לאחר השעה 9:00. הלוחמים שהו בתוך האמר שנסע מאחורי דחפור D9 במטרה לטהר קיני טרור באזור. אחד האמרים עלה על מטען, שהתפוצץ בעוצמה. בצה"ל נבדק אם במקביל מחבלים ירו על הכוח.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, קרוב משפחה של איתן אבנר בן יצחק, ספד לו: "איתן גדל במשפחה ערכית, ציונית, בן תורה, מאמין גדול בישוב הארץ, לוחם חוד, מסור, באופן טבעי קבעו את ביתם בהר ברכה, בחתונתם עשו הנצחה מיוחדת להרוגים והחברים, הלב נשבר על הנעורים, על המשפחה שהייתה צריכה לפרוח כאן בשומרון ולא תהיה לנו. עטרה היקרה, בת למשפחה שורשית בהר ברכה, שגדלה כאן, הביאה אותו לכאן לשומרון ועכשיו אנחנו צריכים ללוות אותו בדרכו האחרונה. כולנו המועצה והישוב נלווה את משפחות בן יצחק ושטיינבך, בכל מה שניתן בשעה הקשה הזו. נתחזק יחד ולעולם לא נשבר, אנחנו כאן כדי לבנות את הארץ ולנצח".

בן יצחק נשא את אשתו עטרה רק לפני כ 3 חודשים. הותיר אחריו רעיה, הורים ואחים. מהישוב הר ברכה נמסר: "אנו שותפים עם כאבה של עטרה, בת הישוב, שנישאה רק לפני כחודשיים. מחזקים את עטרה ואת משפחת שטיינבך, משפחה וותיקה ושורשית ביישוב שמגדלת את 8 ילדיה במסירות בלב השומרון".