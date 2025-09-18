כיכר השבת
הותר לפרסום | פרטים ראשונים

אסון נורא ברצועת עזה: האמר עלה על מטען ברפיח והתפוצץ, ארבעה לוחמים נהרגו ושלושה נפצעו

דובר צה"ל מתיר לפרסום הערב כי ארבעה לוחמי צה"ל נהרגו מפיצוץ מטען ברפיח | הארבעה שהו בהאמר שעלה על מטען בדרום הרצועה. בצה"ל בודקים אם במקביל התבצע ירי של מחבלים צלפים לעבר החיילים | בתקרית נפצעו עוד שלושה לוחמים בדרגות שונות, בהם אחד במצב קשה (מלחמה, צבא)

9תגובות
ארבעת הלוחמים שנפלו (צילום: דובר צה"ל)

יום שחור ברצועת : ארבעה לוחמים גיבורים וצעירים נהרגו מפיצוץ מטען ברפיח שבדרום רצועת עזה - במהלך קרב במקום. דובר צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסום את שמותיהם.

הנופלים הם: רס״ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה; סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה וסגן ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן.

הארבעה היו צוערים בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים. בן משה שירת כמפקד פוגה בצנחנים, אריאלי שירת כלוחם בחטיבת גולני, בן יצחק שירת כלוחם בעוצבת הקומנדו ושם שירת כלוחם בסיירת מטכ"ל.

בנוסף עדכן דובר צה"ל כי באותו אירוע שבו נפלו הלוחמים, נפצע צוער נוסף במצב קשה ופונה לקבלת טיפול בבית החולים. משפחתו עודכנה. בנוסף נפצעו שני לוחמים נוספים במצב בינוני.

האירוע התרחש הבוקר, מעט לאחר השעה 9:00. הלוחמים שהו בתוך האמר שנסע מאחורי דחפור D9 במטרה לטהר קיני טרור באזור. אחד האמרים עלה על מטען, שהתפוצץ בעוצמה. בצה"ל נבדק אם במקביל מחבלים ירו על הכוח.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, קרוב משפחה של איתן אבנר בן יצחק, ספד לו: "איתן גדל במשפחה ערכית, ציונית, בן תורה, מאמין גדול בישוב הארץ, לוחם חוד, מסור, באופן טבעי קבעו את ביתם בהר ברכה, בחתונתם עשו הנצחה מיוחדת להרוגים והחברים, הלב נשבר על הנעורים, על המשפחה שהייתה צריכה לפרוח כאן בשומרון ולא תהיה לנו. עטרה היקרה, בת למשפחה שורשית בהר ברכה, שגדלה כאן, הביאה אותו לכאן לשומרון ועכשיו אנחנו צריכים ללוות אותו בדרכו האחרונה. כולנו המועצה והישוב נלווה את משפחות בן יצחק ושטיינבך, בכל מה שניתן בשעה הקשה הזו. נתחזק יחד ולעולם לא נשבר, אנחנו כאן כדי לבנות את הארץ ולנצח".

בן יצחק נשא את אשתו עטרה רק לפני כ 3 חודשים. הותיר אחריו רעיה, הורים ואחים. מהישוב הר ברכה נמסר: "אנו שותפים עם כאבה של עטרה, בת הישוב, שנישאה רק לפני כחודשיים. מחזקים את עטרה ואת משפחת שטיינבך, משפחה וותיקה ושורשית ביישוב שמגדלת את 8 ילדיה במסירות בלב השומרון".

9
אנחנו מאמינים ב"מ אבל למען ה' למה למה לחוס על חיי פלסטינים ולא על חיי חיילנו כאשר כל עזה יכולה להיות שטוחה ע"י חיל האוויר!!!
מוריס
8
הלב שלנו נשבר על ארבעת הגיבורים שנפלו. למחבלים ברור: כל מעשה טרור שלכם יחזור אליכם בכוח קטלני. אין מקום לרחמים, אין מקום לחולשה
אלי
7
נספגו ברצועת עזה ארבעה לוחמים צעירים רס״ן אומרי-חי בן משה, סגן רון אריאלי, סגן איתן אבנר וסגן ערן שלם שהיו מהגיבורים האמיתיים של ישראל. הם נלחמו, נפלו, אבל לא נכנעו. לכם, המחבלים, שמצפים לטרור ולהפחדה: כל פעולה שלכם תוחזר פי אלף. לא תהיה פינה אחת שבה תוכלו להסתתר
נחמן דוד
6
עד מתי נקבור את החיילים שלנו??????????😫😰😪😱
מיכל
5
אלדין אלחדד, ראאד סעד, מחמוד עודה ומוהנאד רג'ב כל צעד שלכם מקרב אתכם למוות. אתם עומדים מול נקמה בלתי ניתנת לעצירה
דניאל
4
קורע לב!! עד מתי טאטא??
משיח
3
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
שמואל ב פרק כב פסוק לח
2
נכון, בקטאר נכשלנו, אך לא נכנענו. סינוואר נמלט פעמים רבות, אבל בקרב ברפיח ב-16 באוקטובר הצלחנו לבצע חיסול ממוקד ומדויק. המסר ברור: התמדה, משמעת ואומץ מנצחים והפגיעה הבאה תהיה קטלנית ומוחלטת
אלעזר חיים
1
עז אלדין אלחדד, ראאד סעד, מחמוד עודה ומוהנאד רג'ב ארבעתכם שמים פעמיכם לטרור ולרצח, אבל כל צעד שלכם יחזור אליכם עם כוח קטלני שאין לו רחמים. אתם פגעתם בנפש אנחנו נכה בכם בעוצמה פי אלף. כל ניסיון לפגוע בנו ייגמר באסון עבורכם
שמואל ישראל

