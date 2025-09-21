תיעוד של פעילות כוחות צה"ל במבצע ׳חיצי צפון׳ ( צילום: דובר צה"ל )

שנה למבצע "חיצי הצפון", שבמהלכו חוסלו 2,500 בכירי חיזבאללה והותקפו יותר מ-12,500 מטרות טרור, צה"ל מפרסם תיעודים חדשים.

המבצע כזכור החל ב-19 בספטמבר 2024, כדי לעצור את הירי המתמשך של רקטות, טילי נ"ט וכטב"מים מתאבדים של חיזבאללה מלבנון על תושבי הצפון.

תיעוד של פעילות לילית של כוחות צה"ל במבצע ׳חיצי צפון׳ ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך הלחימה הותקפו יותר מ-1,600 מפקדות צבאיות ויותר מ-1,000 מחסני אמל"ח. בביירות הותקפו 360 מטרות ובבקעא הותקפו כ-1,000 מטרות. עם 6 מיליארד דולר: כך וושינגטון משדרגת את הצבא הישראלי יוני גבאי | 20.09.25 המהפכה הצבאית ברצועת עזה: מ"זלדה" ישנה לרובוט קרבי מתקדם דוד הכהן | 09:37 במהלך המבצע נרשמו 14,000 שעות טיסה של מטוסי קרב ו-11,000 המראות לתקיפות בלבנון. חיל הים רשם כ-25,000 שעות ים מבצעיות. בנוסף עולה מהנתונים כי הושמדו כ-150 מחסני אמל"ח של כוח רדואן, כמו גם יותר מ-160 מפקדות מבצעיות ויותר מ-1,500 תשתיות טרור התקפיות.

תיעוד של תשתיות תת-קרקעיות שאותרו והושמדו במבצע ׳חיצי צפון׳ ( צילום: דובר צה"ל )

בין 2,500 בכירי חיזבאללה שחוסלו במהלך המבצע - מנהיג הארגון חסן נסראללה ו-13 חברי הפורום הבכיר של חיזבאללה.

במהלך המבצע, נמסר מדובר צה"ל, נשללו מרבית יכולות האש של חיזבאללה. על פי ההערכה לחיזבאללה נותרו פחות מ-30% מסך הכטב"מים שבו החזיק ערב המלחמה.

תיעוד של אמצעי לחימה שאותרו והוחרמו במבצע ׳חיצי צפון׳ ( צילום: דובר צה"ל )

הוחרמו כ-12,000 מטענים, כטב"מים ואמצעי לחימה נפיצים. הוחרמו יותר מ-13,000 משגרי וטילי נ"ט, רקטות וטילים נגד מטוסים. הוחרמו יותר מ-121,000 מכשירי תקשורת, מחשבים, ציוד אלקטרוני ומסמכים. הוחרמו סה"כ יותר מ-155,000 פריטי שלל.

במהלך הלחימה סוכלו בין 4,000 ל ־5,000 מפקדים ופעילים, כ־9,000 נפצעו נוספים יצאו ממעגל הלחימה. צה״ל פגע אנושות בשרשרת הפיקוד של חיזבאללה, החל כאמור ממזכ״ל הארגון נסראללה בצמרת הפיקוד ועד לדרגי השטח הזוטרים בקצה.

במקביל, צה״ל פגע פגיעה משמעותית ביכולות האש של חיזבאללה, לרבות 70% ־ 80% מקני השיגור קצרי ־ הטווח של חיזבאללה, ובכך שלל מחיזבאללה את היכולת המרכזית שעמדה לרשותו.

כמו כן, הוסר איום הפשיטה המאורגנת של חיזבאללה - ״התכנית לכיבוש הגליל״. במסגרת המבצע נפלו 52 לוחמים בסדיר ובמילואים. שמונה חודשים מאז הסתיים המבצע והסכם הפסקת האש נכנס לתוקף, פיקוד הצפון ויחידותיו פועלים במאמץ מתמשך לסיכול ניסיונות השיקום של חיזבאללה.

פעילות צה״ל מאז כניסת הסכם הפסקת האש עם לבנון:

• מעל 300 מחבלים חוסלו.

• מעל 300 מטרות טרור הותקפו.

• מעל 1,000 פשיטות ופעילויות מבצעיות התבצעו על ידי אוגדה 91 במרחב האבטחה.

• סה״כ הוקמו כ-30 מוצבים חדשים לאורך הגבול ו 5- מוצבים בדרום לבנון. כ-50 מוצבים שוקמו כחלק מתוכנית נזקי המלחמה.

• סך הכל פוזרו במרחב כ- 1,166 מיגוניות, מתוכן כ-308 בבתי ספר ותחנות הסעדה.

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במבצע ( צילום: דובר צה"ל )