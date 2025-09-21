כיכר השבת
קטוע הרגל ביקש מהרמטכ"ל לחזור ללחימה | צפו בתיעוד מביקור זמיר בבית החולים

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר לוחמים פצועי מלחמה בבית החולים שיבא | בתיעוד נראים הלוחמים מבקשים מהרמטכ"ל לחזור ללחימה, זמיר בירכם בשנה טובה (צבא) 

(צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום (ראשון) במרכז הרפואי שיבא, תל השומר ונפגש עם פצועי צה״ל שנפצעו בלחימה בגזרות השונות.

הרמטכ״ל סייר במחלקות השונות ושוחח עם הפצועים ומשפחותיהם. הרמטכ״ל הביע את הערכתו הרבה לצוותים הרפואיים, משרתי ר"מ 2, ומשרתי מערך הנפגעים על עבודתם החשובה והמשמעותית.

רב-אלוף אייל זמיר אמר בתום הביקור: ״אני מסיים את הביקור היום מלא בתקווה. בכל חדר שעברתי מצאתי עוצמה פנימית, כוח רצון ומוטיבציה להחלים, למרות הכאב.

אנחנו נילחם אתכם גם את הקרב הבא - הקרב להחלמה. אתם ההוכחה לרוח החיה של משרתי צה״ל. עם ישראל שישב מחר סביב שולחן החג - יעשה זאת בזכותכם ואני מצדיע לכם על כך.

הערכה רבה לצוותים שעובדים לילות כימים למענכם ולמען כולנו״.

בסרטונים שפרסם היום דובר צה"ל נראים פצועים, בהם קטוע רגל, אומרים למפקדם כי הם רוצים לחזור ולשרת. הרמטכ"ל הביע את הערכתו למסירות הרבה של החיילים.

צפו בתיעוד.

