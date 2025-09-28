כיכר השבת
המבצע לכיבוש עזה

המחבלים ביצעו ירי נ"ט לעבר לוחמי גולני ולא ציפו לתגובה המהירה | תיעוד

מחבלים שביצעו ירי נ״ט לעבר סיירת גולני - בעיר עזה הותקפו בסגירת מעגל מהירה על ידי חיל האוויר | במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בלחימה במרחב העיר עזה במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון ב׳ (חדשות ביטחון)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

המבצע לכיבוש עזה: כוחות צה״ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ״ן ושב״כ, ממשיכים גם בשעה זו (ראשון) בלחימה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.

כוחות חטיבת גולני הפועלים תחת אוגדה 36 במרחב העיר עזה, זיהו חמישה מחבלים שביצעו ירי נ״ט לעבר המבנה בו שהו, בחסדי שמיים לא היו נפגעים.

לאחר מכן, בהכוונה ושיתוף פעולה של מכלול האש החטיבתי והכוחות בשטח, כלי טיס של חיל האוויר חיסל את המחבלים בסגירת מעגל מהירה.

במהלך היממה האחרונה, כוחות אוגדה 98 העמיקו את השליטה המבצעית במרחב העיר עזה והשמידו מטרות טרור בשיתוף חיל האוויר בהם תשתיות צבאיות ומספר מחבלים שפעלו במרחב.

תיעוד של חיסול המחבלים שביצעו ירי נ"ט לעבר סיירת גולני (צילום: דו"צ)

כמו כן מעדכנים בדובר צה"ל, כי כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה במרחב העיר עזה. במהלך הפעילות ביממה האחרונה הכוחות השמידו מבנים ומוקדי לחימה של ארגוני הטרור.

בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 143 חיסלו מחבלים, אמצעי תצפית ותשתיות צבאיות במרחב.

במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-140 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מבניים צבאיים, מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)
פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

