שליח חב"ד קצין במילואים נפצע קשה בפיצוץ במוצב צה"ל בסוריה

שליח חב"ד בקמפוס בירושלים, המכהן כקצין במילואים, נפצע באורח קשה בפיצוץ שהתרחש במרחב מוצב צה"ל בדרום סוריה. הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. בצה"ל חוקרים את נסיבות האירוע (צבא)

לוחמי צה"ל בסוריה (צילום: דו"צ)

קצין במילואים של צה"ל נפצע באורח קשה בעקבות פיצוץ שאירע הלילה (שבת) במרחב מוצב צה"ל בדרום .

הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה במצבו. כך מסר דובר צה"ל.

הקצין הפצוע הוא שליח חב"ד בקמפוס בירושלים, המשרת זה תקופה ארוכה במילואים מאז פרוץ המלחמה וגם לחם בעזה.

השם לתפליה הרב לירז צבי הלוי בן שרה יהודית שיחי'

במערכת הביטחון נבדקות נסיבות האירוע וזהות הגורמים שהובילו לפיצוץ. בצה"ל הדגישו כי מדובר באירוע חריג, וכי נמשכת הערכת מצב במטרה לברר את פרטי המקרה.

