רגע לפני שיקבלו אולי חסינות, צה״ל ושב״כ ממשיכים לחסל מחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר: לפי הודעה משותפת לדובר צה"ל ושב"כ, חוסל מחבל שפשט לשטח הארץ ולקח חלק במתווה הטרור בו נפל רס״ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל ונפצעו באורח קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית

לפי ההודעה, צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום, תקפו וחיסלו ב-9 בספטמבר 2025 את המחבל מחמד רשיד מחמד מצרי, מפקד מחלקת נח׳בה בגדוד בית חאנון של ארגון הטרור חמאס.

מצרי פשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק במתווה הטרור נגד כוחות צה"ל ב-19 באפריל 2025 בבית חאנון, בו נפל רס״ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל ונפצעו באורח קשה קצינה לוחמת, חובשת קרבית מגדוד 414 וגשש בחטיבה הצפונית.

כמו כן, במהלך המלחמה, המחבל תכנן והוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים מארגוני הטרור שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", מסכמים בצה"ל ושב"כ.

לצד האמור, יש לציין כי תוכנית המתווה של טראמפ כוללת חסינות לכל מחבלי חמאס באשר הם - ככל הנראה כולל מחבלי נוחבה, ברגע שייחתם ההסכם וישוחררו החטופים.