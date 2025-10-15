גורם ביטחוני עדכן הבוקר (רביעי) כי אחת הגופות שארגון הטרור חמאס העביר אמש לישראל באמצעות הצלב האדום אינה של חלל ישראל חטוף אלא של תושב רצועת עזה.

בישראל פנו הבוקר למתווכות ועדכנו על האירוע החריג ובשעות אלו מתקיימת התייעצות כיצד להגיב להתנהלות של ארגון הטרור.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו - לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות. הטרור הנאצי מבין רק כח, והדרך היחידה לפתור בעיות מולו היא למחוק אותו מעל פני האדמה".

לאחר חצות לילה (בין שלישי לרביעי) ארבעת הגופות הגיעו למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם הצליחו לזהות שלוש גופות.

הגופות של החללים החטופים שזוהו הם של: אוריאל ברוך הי"ד, תמיר נמרודי הי"ד ואיתן לוי הי"ד.

בהודעת משרד ראש הממשלה הבוקר נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים אוריאל ברוך ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, ואיתן לוי ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות ברוך, נמרודי, ולוי ושל כל משפחות החטופים החללים.

"הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שביקר אמש שורדי שבי, אמר בצאתו מבית החולים בילינסון: "אני רוצה להגיד לגבי החללים - באותה נחישות, באותה אחריות, באותה רצינות, אנחנו מטפלים בהשבת החללים. אנחנו לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם.

"אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם".

משרד ראש הממשלה מסר: "הממשלה וכלל מערך השבויים והנעדרים של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".