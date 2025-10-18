כיכר השבת
בחאן יונס וברפיח

לראשונה מאז הפסקת האש: חילופי אש בין מחבלי חמאס ללוחמי צה"ל

מספר ימים לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקף, נרשמו תקריות ירי בין מחבלי חמאס ללוחמי צה"ל בחאן יונס וברפיח | צה"ל: "המחבלים הותקפו מהאוויר להסרת איום, בהתאם להסכם" (צבא)

לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

לראשונה מאז הפסקת האש, נרשמו תקריות ירי בין מחבלי חמאס - השולטים על מרחבים ברצועת - ללוחמי צה"ל המחזיקים בכמחצית מהרצועה.

התקרית הראשונה התרחשה בחאן יונס, שם זוהו מספר מחבלים שיצאו מפיר של מנהרת טרור והתקרבו לעבר לוחמי צה"ל. צה"ל חיסל את המחבלים באמצעות כלי טייס של חיל האוויר.

בתקרית נוספת, ברפיח, זוהו מספר מחבלים שיצאו ממנהרת טרור ופתחו בירי לעבר לוחמי צה"ל. בצה"ל הבהירו כי לא היו נפגעים בקרב הלוחמים.

מדובר צה"ל נמסר: "זוהו מספר מחבלים אשר יצאו מפיר במרחב חאן יונס, והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. המחבלים הותקפו מהאוויר להסרת איום, בהתאם להסכם.

"בנוסף, מוקדם יותר היום, זוהו מספר מחבלים אשר יצאו מפיר במרחב רפיח, וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל במרחב, ללא נפגעים לכוחותינו".

דובר צה"ל הדגיש: "כוחות צה"ל פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר