לראשונה מאז הפסקת האש: חילופי אש בין מחבלי חמאס ללוחמי צה"ל

לראשונה מאז הפסקת האש, נרשמו תקריות ירי בין מחבלי חמאס - השולטים על מרחבים ברצועת עזה - ללוחמי צה"ל המחזיקים בכמחצית מהרצועה.

התקרית הראשונה התרחשה בחאן יונס, שם זוהו מספר מחבלים שיצאו מפיר של מנהרת טרור והתקרבו לעבר לוחמי צה"ל. צה"ל חיסל את המחבלים באמצעות כלי טייס של חיל האוויר.

בתקרית נוספת, ברפיח, זוהו מספר מחבלים שיצאו ממנהרת טרור ופתחו בירי לעבר לוחמי צה"ל. בצה"ל הבהירו כי לא היו נפגעים בקרב הלוחמים.

מדובר צה"ל נמסר: "זוהו מספר מחבלים אשר יצאו מפיר במרחב חאן יונס, והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. המחבלים הותקפו מהאוויר להסרת איום, בהתאם להסכם.

"בנוסף, מוקדם יותר היום, זוהו מספר מחבלים אשר יצאו מפיר במרחב רפיח, וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל במרחב, ללא נפגעים לכוחותינו".

דובר צה"ל הדגיש: "כוחות צה"ל פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".