ארגון הטרור חמאס שחרר הערב (מוצאי שבת) גופות של שתי חללים חטופים שהועברו לידי הצלב האדום ולאחר מכן לידי לוחמי צה"ל ברצועת עזה.

הגופות של החללים החטופים מועברות למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם יעברו הליך זיהוי ולאחר מכן המשפחות יקבלו את ההודעה.

כעת מחזיקים מחבלי חמאס ב-16 חללים חטופים כאשר בישראל מעריכים כי רק למעטים מהם חמאס יתקשה להגיע בטווח הזמן המיידי.

מוקדם יותר הערב הודיע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי ישראל לא תאפשר את פתיחת מעבר רפיח שבין עזה למצרים וזאת עד להודעה חדשה.

כאמור, בישראל מעריכים כי אכן לחמאס יש קשיים לאתר בזמן המיידי את כל גופות החללים החטופים, אך עם זאת מעריכים - על פי המודיעין - כי חמאס יכול לאתר במיידי ולשחרר לפחות מחצית מהגופות המוחזקות בעזה.

בלשכת רה"מ הבהירו בסוף השבוע: "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

איילת גולדין, אחותו של סגן הדר גולדין, נשאה דברים הערב בכיכר החטופים ואמרה: "אנחנו צריכים אתכם עכשיו בקרב האחרון והקשה מכולם! שבו לא יהיו חיבוקים. תהיה הרכנת ראש, כבוד אחרון, וגבורה וישראליות יפה וטהורה ששומרת על ערכיה למען הילדים שלנו! למען המדינה שהיא שלנו".

לדבריה: "אחי הדר הוא שבוי! חטוף! יש 18 חטופים! אין גופות - לא זוכרת " יום הזיכרון לגופות חללי צהל". אין לא יודעים - כל המשפחות יודעות, הכל מיסוך!".

"זה הקרב האחרון והקשה מכולם - הבטחתם את כולם. הבטחנו לעצמנו את כולם. תהיו איתנו אנו זקוקים לכם! אל תרדמו בשמירה", הוסיפה.