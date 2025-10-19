רונן אנגל הי"ד ( צילום: מטה המשפחות )

בתוך הליך הזיהוי שנעשה על ידי המכון לרפואה משפטית באבו כביר, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו הלילה (בין שבת לראשון) למשפחתו של החטוף רונן טומי אנגל הי"ד כי יקירם הושב לקבורה. נמשך הליך הזיהוי של החלל הנוסף שהושב אמש לישראל.

רונן הי"ד נרצח על ידי מחבלי חמאס במתקפת הפתע בבוקר חג שמחת תורה, כשיצא להגן על משפחתו מידי מחבלים וגופתו נחטפה לרצועת עזה. רונן הי"ד, בן 54 במותו, נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז, וכחודשיים לאחר חטיפתו נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ואח. אשתו, קרינה ושתי בנותיו, מיקה ויובל, נחטפו גם הן והושבו בהסכם 'דלתות שמיים' בנובמבר 2023. דובר צה"ל מסר הבוקר: "תהליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית נמשך גם בשעה זו, צה״ל עומד בקשר עם כלל המשפחות. הכריש הלווייתני הענק שנראה מול חופי ישראל - ניצוד ברצועת עזה | תיעוד מישאל לוי | 17.10.25 "צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם. "חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

גופתו של רונן אנגל הי"ד בדרכה לאבו כביר, הלילה ( צילום: דוברות המשטרה )

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף רונן אנגל ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. נמשך הליך זיהויו של החלל הנוסף שהושב.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אנגל ושל כל משפחות החטופים החללים.

אמש הודיע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי ישראל לא תאפשר את פתיחת מעבר רפיח שבין עזה למצרים וזאת עד להודעה חדשה.

בישראל מעריכים כי אכן לחמאס יש קשיים לאתר בזמן המיידי את כל גופות החללים החטופים, אך עם זאת מעריכים - על פי המודיעין - כי חמאס יכול לאתר במיידי ולשחרר לפחות מחצית מהגופות המוחזקות בעזה.

בלשכת רה"מ הבהירו הבוקר: "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".