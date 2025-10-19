כיכר השבת
יובא לקבר ישראל

הגן על משפחתו בבוקר הטבח בחג שמחת תורה ונרצח | הושבה גופתו של החלל החטוף רונן אנגל הי"ד

לאחר הליך זיהוי הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החלל החטוף רונן אנגל הי"ד כי גופתו הושבה הלילה משבי ארגון הטרור חמאס | רונן הגן על משפחתו בבוקר הטבח הנוראי בשמחת תורה, נרצח וגופתו נחטפה לרצועה | נמשך הליך הזיהוי של החלל הנוסף שהושב הלילה | צה"ל: "חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים על מנת להשיב את החטופים החללים" (בארץ)

רונן אנגל הי"ד (צילום: מטה המשפחות)

בתוך הליך הזיהוי שנעשה על ידי המכון לרפואה משפטית באבו כביר, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו הלילה (בין שבת לראשון) למשפחתו של החטוף רונן טומי אנגל הי"ד כי יקירם הושב לקבורה. נמשך הליך הזיהוי של החלל הנוסף שהושב אמש לישראל.

רונן הי"ד נרצח על ידי מחבלי חמאס במתקפת הפתע בבוקר חג שמחת תורה, כשיצא להגן על משפחתו מידי מחבלים וגופתו נחטפה לרצועת .

רונן הי"ד, בן 54 במותו, נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז, וכחודשיים לאחר חטיפתו נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ואח. אשתו, קרינה ושתי בנותיו, מיקה ויובל, נחטפו גם הן והושבו בהסכם 'דלתות שמיים' בנובמבר 2023.

דובר צה"ל מסר הבוקר: "תהליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית נמשך גם בשעה זו, צה״ל עומד בקשר עם כלל המשפחות.

"צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

" נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

גופתו של רונן אנגל הי"ד בדרכה לאבו כביר, הלילה (צילום: דוברות המשטרה)

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף רונן אנגל ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. נמשך הליך זיהויו של החלל הנוסף שהושב.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אנגל ושל כל משפחות החטופים החללים.

אמש הודיע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי ישראל לא תאפשר את פתיחת מעבר רפיח שבין למצרים וזאת עד להודעה חדשה.

בישראל מעריכים כי אכן לחמאס יש קשיים לאתר בזמן המיידי את כל גופות החללים החטופים, אך עם זאת מעריכים - על פי המודיעין - כי חמאס יכול לאתר במיידי ולשחרר לפחות מחצית מהגופות המוחזקות בעזה.

בלשכת רה"מ הבהירו הבוקר: "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

1
ד' ייקום דמם של כל נרצחינו. אמן. זה קשה ועצוב לקרוא את הדברים האלה אבל ב''ה שיהיה למשפחה קבר ישראל לעלות אליו.
ירושלים

