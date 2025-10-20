הפסקת האש בעזה: ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את איש העסקים מייקל אייזנברג, לכהן כנציגו האישי במפקדה האמריקנית, האחראית על ישום ההסכם להפסקת האש ברצועת עזה, כך פורסם הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ברק רביד, אייזנברג שהגה בעבר יחד עם מספר אנשי עסקים, את הקמת הקרן ההומניטרית בעזה - GHF, יכהן כנציגו של רה"מ במפקדה האמריקנית, במקביל לאלוף יקי דולף נציג מערכת הביטחון, המכהן גם הוא בתפקיד במפקדה.

מטעם לשכת ראש הממשלה, ומטעמו של אייזנברג סירבו להתייחס לפרסום.

לצד זאת, העיתונאי ינון יתח דווח הערב כי בראש המפקדה, שתוקם בארץ - יעמוד גנרל אמריקאי בעל שלושה כוכבים, לצד גנרל בריטי בעל שני כוכבים, כאשר במקביל יגיעו לישראל כ -200 חיילים מארה"ב שצפויים לעסוק בהכנות.

גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי יקח מספר שבועות עד שהוועדה תתחיל לעבוד. במקביל הובהר - כי הנציגים מטעם ארה"ב לא יפעלו בתוך עזה, אך יעקבו בקצב הדוק אחר הנעשה.

מוקדם יותר דיווחנו, כי כחלק מהסכם הפסקת האש אותו תיווכה ארצות הברית, ובהמשך להנחיית הדרג המדיני כוחות צה״ל בפיקוד הדרום החלו בסימון הקו הצהוב ברצועת עזה במטרה ליצור בהירות טקטית בשטח.

הסימון מתבצע על גבי בטונדה ועליה עמוד מסומן בצבע צהוב בגובה של 3.5 מטרים מהקרקע.

הצבת הבטונדות בשטח תבוצע במרחקים של כ-200 מטרים, בהתאמה לתנאי השטח בין סימון אחד לשני ובתקופה הקרובה תימשך משימת סימון הקו.

מדובר צה"ל נמסר בנושא: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום על הכוחות ולהגן על אזרחי מדינת ישראל".