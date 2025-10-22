בעקבות הנחייתו של הרמטכ״ל אייל זמיר, התקיים השבוע תרגיל אוגדה 91 למוכנות, כשירות ותרגול כוחות האוגדה בתרחישים שונים - התרגיל האוגדתי המלא הראשון לאחר שנתיים של לחימה.
הרמטכ"ל ביקר בתרגיל אוגדתי של אוגדה 91 בפיקוד הצפון עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקד המרכז לאימוני יבשה, תת-אלוף אליעד מואטי ומפקדים נוספים.
התרגיל שהחל השבוע, מתקיים לאחר הנחיית הרמטכ״ל לכלל הפיקודים והזרועות לחזור ולהתאמן בכדי להמשיך ולשפר את מוכנות לצה״ל למלחמה בכלל הגזרות.
יצוין, כי זהו התרגיל האוגדתי המלא הראשון בשנתיים האחרונות, מתחילת המלחמה. התרגיל מהווה חלק מגרף תרגילי האוגדות להמשך.
בתרגיל תורגלו תרחישים שונים במתווי הגנה והתקפה וכן נבדקה מוכנות וכשירות האוגדה. בנוסף, שוחח הרמטכ״ל עם מפקדי הגדודים בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל הדגיש למפקדים את הצורך במוכנות וכשירות הכוחות וציין את חשיבות השילוב הבין-זרועי בתרגיל.
