במהלך תרגיל אוגדתי הרמטכ״ל למפקדים: "יש לחזור ולהתאמן ולשפר את המוכנות למלחמה בכלל הגזרות״ הרמטכ״ל אמר למפקדים במהלך תרגיל אוגדתי: ״לצד המשך הפעילות המבצעית, סיכול האיומים ושימור רמת דריכות גבוהה, עליכם לחזור ולהתאמן ולשפר את המוכנות למלחמה בכלל הגזרות״ (חדשות ביטחון)