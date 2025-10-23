כיכר השבת
בקרוב בעזה?

חופש פעולה מלא: כך נראתה היום תקיפת חיל האוויר בלבנון נגד אתר לייצור טילים

מטוסי חיל האוויר תקפו היום בבקעא שבלבנון אתרי טרור של חיזבאללה, דובר צה"ל לקח אחריות זמן קצר לאחר המתקפה | אחד האתרים שהותקפו שימש לייצור טילים מדויקים | צפו בתיעוד מלבנון (חדשות, צבא) 

צה״ל מסר כי היום (חמישי) תקפו כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, כמה יעדים של ארגון הטרור במרחב הבקעא ובצפון .

בין היעדים שהותקפו היה מחנה המשמש את הארגון להכשרות ואימונים של מחבלים, וכן אתר לייצור טילים מדויקים. בנוסף, הותקפו תשתיות טרור במתחם צבאי של חיזבאללה באזור שרבין שבצפון לבנון.

בצה״ל ציינו כי המחנה הצבאי שהותקף שימש את חיזבאללה להכנת מחבלים לפעילות נגד כוחות צה״ל ולתכנון מתקפות טרור נגד מדינת ישראל. במהלך האימונים נערכו תרגולי ירי והכשרות לשימוש באמצעי לחימה שונים, ובין המותקפים זוהו גם פעילי הארגון.

לפי ההודעה, התקיפות בוצעו באופן ממוקד על בסיס מודיעין מדויק שסיפק אגף המודיעין. בצה״ל הדגישו כי קיומן של תשתיות טרור, אחסון אמצעי לחימה ואימונים צבאיים בתחומי לבנון מהווים הפרה חמורה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום ישיר על ביטחון המדינה.

"צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", נמסר.

בימים האחרונים הזהיר השליח האמריקני ללבנון תומאס ברק את ממשלת לבנון, כי אם הממשלה לא תמלא את התחייבותה לפרז את חיזבאללה, אזי ישראל תעשה זאת במקומה.

צפו בתיעוד מתקיפת חיל האוויר בלבנון.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

