למרות הפסקת האש: כוחות צה"ל משמידים מחבלים ברצועה

לאחר הדיווחים הערב (מוצאי שבת) מהרצועה על תקיפה ישראלית בנוסייראת, כאשר כלי טייס של צה"ל תקף כלי רכב, דובר צה"ל מאשר כי חיל האוויר תקף בהובלת פיקוד הדרום באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה.

"צה"ל תקף באופן ממוקד מחבל מהג'יהאד האסלאמי שתכנן לבצע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל. הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.

על פי הדיווחים ברצועה, יעד התקיפה של צה"ל בנוסייראת היה מפקד חטיבת מרכז הרצועה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי. ע"פ מקורות אלו הוא נהרג בתקיפה.

במקביל, צה"ל חיסל את המחבל זין אל-עאבדין חסין פתוני, מפקד במערך הנ"ט של גדוד בכוח רדואן של חיזבאללה, שעסק בניסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון. כך מסר דובר צה"ל, שעדכן כי התקיפה בוצעה בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר.